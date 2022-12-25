Талибы приказали НПО запретить женщинам приходить на работу
Фото: pixabay
Представители "Талибана" уведомили действующие в Афганистане местные и международные неправительственные организации (НПО) о необходимости приостановить работу сотрудниц женщин, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом 24 декабря появилась в Twitter телеканала 1TV.
Отмечается, что работу сотрудниц поручено приостановить до дальнейшего уведомления.
21 декабря стало известно о том, что талибы запретили женщинам посещать университеты. 7 декабря участники движения "Талибан"* провели первую с момента прихода к власти в Афганистане казнь.
* Организация, запрещенная в Казахстане.
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