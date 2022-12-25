Бюджет Шымкента решили увеличить на 1 млрд тенге

Депутаты маслихата Шымкента одобрили прибавку к бюджету города в виде одного миллиарда тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным "Хабар 24", большая часть бюджетных денег уйдет на реконструкцию автодороги "А-2". Проект обойдется в 350 миллионов тенге. Также дополнительные средства планируют направить на повышение зарплат педагогам и проведение электричества к дачному массиву "Кайнар булак".

"При уточнении проведен полный анализ доходной и расходной частей бюджета, внесены изменения в план. Общий бюджет увеличивается на 1 миллиард тенге. В результате размер городского бюджета составляет 604 миллиарда тенге". руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Шымкента Ерлан Ескараев.

23 ноября Парламент Казахстана принял бюджет на три года.