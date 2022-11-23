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Законодательство РК

Парламент Казахстана принял бюджет на три года

Казахстан Парламент бюджет Фото: parlam.kz
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты согласились с предложениями Сената, внесенными в проект закона РК "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как говорится в заключении профильного комитета Мажилиса по финансам и бюджету, рассмотрев изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента РК в проект закона РК "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", внесено 57 поправок, из них 6 поправок вносят изменения и дополнения в текст законопроекта и 51 поправка – в доходную и расходную части республиканского бюджета.

"Поправки, внесенные Сенатом, не нарушают сбалансированность параметров проекта республиканского бюджета и направлены на дальнейшее устойчивое развитие экономики и решение поставленных главой государства задач", – поясняется комитетом Мажилиса.

С учетом этого Комитет по финансам и бюджету рекомендовал согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента РК в проект закона РК "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы". 

Таким образом, документ считается принятым и направляется на подпись президенту страны. 

Как указывали в Сенате, при обсуждении законопроекта с учетом замечаний и предложений сенаторов возникла необходимость внесения изменений и дополнений в части увеличения расходов. Предложений по увеличению расходов в общем поддержано на 71,8 млрд тенге, в том числе в 2023 году – на 30 млрд тенге. Финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет резерва правительства. 

По данным комитета, прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) республиканского бюджета определен на 2023 год в сумме 13 трлн 911,3 млрд тенге, или составит 127,7% к оценке текущего года с превышением на 3 трлн 018,8 млрд тенге; на 2024 год – в сумме 15 трлн 020 млрд тенге с ростом против прогноза 2023 года на 8%; на 2025 год – в сумме 16 трлн 303,4 млрд тенге с ростом против прогноза 2024 года на 8,5%. 

Общий объем расходов республиканского бюджета планируется в 2023 году в сумме 20 трлн 991,0 млрд тенге; в 2024 году – в сумме 21 трлн 628 млрд тенге; в 2025 году – в сумме 22 трлн 636 млрд тенге. 

Также Мажилис согласился с изменениями и дополнениями от сенаторов по проекту закона "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы". Здесь пересмотрены расходы на дороги областного и районного значения в рамках выделенных средств согласно "Методике финансирования по капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог областного и районного значения". Также пересмотрены расходы в связи с переносом средств, направленных на финансирование обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы, из местных бюджетов в республиканский.

В целом, при определении объемов трансфертов общего характера на 2023-2025 годы в базу расходов местных бюджетов включены затраты постоянного характера в сумме 9,9 трлн тенге, в том числе на 2023 год – 2,9 трлн тенге, на 2024 год – 3,3 трлн тенге, на 2025 год – 3,7 трлн тенге, ранее финансируемые по решению республиканской бюджетной комиссии за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета.  

Таким образом, данный документ также принят и направляется на подпись главе государства.

10 ноября Сенат вернул в Мажилис проект закона о трехлетнем бюджете. Как указывалось в заключении профильного комитета Сената, при обсуждении законопроекта с учетом замечаний и предложений сенаторов возникла необходимость внесения изменений и дополнений в части увеличения расходов.

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