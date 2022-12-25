Судивший финал Чемпионата мира арбитр признался в допущенной ошибке

Футбольный рефери Шимон Марциняк рассказал, какую ошибку он допустил во время финального матча Чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

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Слова Марциняка приводит Championat.com со ссылкой на портал Sport.pl.



"Конечно, в этом финале с моей стороны была ошибка. Я прервал контратаку французов после неудачного подката Маркоса Акуньи. Боялся, что сфоливший игрок захочет вмешаться в эпизод, и неправильно оценил ситуацию, потому что ничего не произошло, и можно было отдать преимущество французам, а потом показать карточку игроку. Это тяжело. В такой встрече, как эта, я совершаю такую ошибку. Но важно то, что по ходу встречи не было никаких больших ошибок", – рассказал главный арбитр финала ЧМ-2022.

Матч за золотые медали мирового первенства завершился победой Аргентины над Францией в серии послематчевых пенальти – 4:2 (3:3 в основное время).

