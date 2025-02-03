#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
521.6
534.27
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
521.6
534.27
5.25
Спорт

Станислав Черчесов назвал главные ошибки в работе со сборной Казахстана

Станислав Черчесов назвал главные ошибки в работе со сборной Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 23:09 Фото: ktf.kz
Бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, какие ошибки допустил в национальной команде, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил в интервью программе "Громко" на Матч ТВ.

Казахстанская федерация футбола объявила об уходе Черчесова с поста главного тренера 27 января. Российский специалист возглавил сборную летом 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей в Лиге наций, набрав одно очко.

По словам Черчесова, одной из главных задач была перестройка команды, но в ходе матчей не все решения сработали.

"Чтобы за что‑то ответить, нужно до конца это довести. Если Лига наций, я и в тот раз говорил, что команду надо было перестроить. Тем более, зная, что у тебя такие соперники. Рассчитывать на первое место и выйти куда‑то глуповато. А в отборочных матчах чемпионата мира пробовать молодежь, поменять систему", – отметил он.

Тренер признал, что в игре со Словенией необходимо было внести изменения, однако команда продолжила играть по прежней схеме.

"Потому что не хотелось, чтобы лишний раз убедиться. Надо все равно какие‑то вещи проверять. И мы продолжили играть той системой, но она не сработала. Надо было там что‑то делать", – добавил Черчесов.

Под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана в 2024 году дебютировала в дивизионе В Лиги наций УЕФА, где потерпела пять поражений и одну игру с Норвегией свела к ничьей.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Женская сборная Казахстана по хоккею впечатляюще стартовала на Азиаде
Спорт
21:39, Сегодня
Женская сборная Казахстана по хоккею впечатляюще стартовала на Азиаде
Овечкин отметился трогательным жестом в отношении внука легенды "Вашингтона"
Спорт
17:25, Сегодня
Овечкин отметился трогательным жестом в отношении внука легенды "Вашингтона"
Бельгийский теннисист хоккейным приемом уложил соперника в Кубке Дэвиса
Спорт
15:37, Сегодня
Бельгийский теннисист хоккейным приемом уложил соперника в Кубке Дэвиса
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: