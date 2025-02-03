Станислав Черчесов назвал главные ошибки в работе со сборной Казахстана

Бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, какие ошибки допустил в национальной команде, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил в интервью программе "Громко" на Матч ТВ.

Казахстанская федерация футбола объявила об уходе Черчесова с поста главного тренера 27 января. Российский специалист возглавил сборную летом 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей в Лиге наций, набрав одно очко.

По словам Черчесова, одной из главных задач была перестройка команды, но в ходе матчей не все решения сработали.

"Чтобы за что‑то ответить, нужно до конца это довести. Если Лига наций, я и в тот раз говорил, что команду надо было перестроить. Тем более, зная, что у тебя такие соперники. Рассчитывать на первое место и выйти куда‑то глуповато. А в отборочных матчах чемпионата мира пробовать молодежь, поменять систему", – отметил он.

Тренер признал, что в игре со Словенией необходимо было внести изменения, однако команда продолжила играть по прежней схеме.

"Потому что не хотелось, чтобы лишний раз убедиться. Надо все равно какие‑то вещи проверять. И мы продолжили играть той системой, но она не сработала. Надо было там что‑то делать", – добавил Черчесов.

Под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана в 2024 году дебютировала в дивизионе В Лиги наций УЕФА, где потерпела пять поражений и одну игру с Норвегией свела к ничьей.

