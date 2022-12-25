Мужчину закрыли в сейфе на корпоративе и не смогли освободить

В Санкт-Петербурге работники одной из компаний не смогли открыть дверь сейфа с запертым внутри коллегой, сообщает Zakon.kz.

Курьезный случай произошел во время новогоднего корпоратива, пишет портал 78.ru.

Мужчину посадили в сейф ради шутки, но вскоре выяснилось, что выпустить его оттуда не удается. На место пришлось вызывать сотрудников МЧС. Спасатели распилили каркас сейфа и освободили мужчину. Помощь медиков ему не понадобилась.

24 декабря стало известно, что Павла Волю могут засудить за шутку, которой он невольно оскорбил девушку из Казахстана.