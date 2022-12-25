Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Мужчину закрыли в сейфе на корпоративе и не смогли освободить

Шутка с закрытием мужчины в сейфе закончилась вызовом спасателей Фото: pixabay
В Санкт-Петербурге работники одной из компаний не смогли открыть дверь сейфа с запертым внутри коллегой, сообщает Zakon.kz.

Курьезный случай произошел во время новогоднего корпоратива, пишет портал 78.ru

Мужчину посадили в сейф ради шутки, но вскоре выяснилось, что выпустить его оттуда не удается. На место пришлось вызывать сотрудников МЧС. Спасатели распилили каркас сейфа и освободили мужчину. Помощь медиков ему не понадобилась. 

24 декабря стало известно, что Павла Волю могут засудить за шутку, которой он невольно оскорбил девушку из Казахстана.

Читайте также

В Усть-Каменогорске пожарные спасли из горящего дома 4 человека

Подозреваемый в убийствах курдов в Париже переведен в психиатрическую больницу

После стычек полицейские вытеснили протестующих курдов с площади Бастилии в Париже

Павел Покровский
Россия Санкт-Петербург
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
конкурс красоты
Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала скандальное заявление
среднесрочный прогноз на три города Казахстана
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента на Новый год
таро-прогноз на неделю с 26 декабря по 1 января
Подведение итогов: таро-прогноз на неделю с 26 декабря по 1 января
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления