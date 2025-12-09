#Казахстан в сравнении
События

В Алматы домушник попал на видео дважды – в квартире и в троллейбусе с украденным сейфом

домушник в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 11:38 Фото: ДП Алматы
В одном из домов Алматы домушник попал на установленную внутри камеру: он забрал сейф, а потом "засветился" с ним в троллейбусе, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 декабря 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города. И показали полученное с камер видео.

Подозреваемого в рамках оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали. Сейчас проверяется его причастность к другим аналогичным фактам.

В другом случае в Алматы домушник украл сейф, вынес его в чемодане и тоже попал на камеры наблюдения.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
