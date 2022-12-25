В Усть-Каменогорске пожарные спасли из горящего дома четырех человек

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В Усть-Каменогорске по улице Назарбаева в жилом частном доме произошел пожар. Из сильно задымленного дома вывели сначала двух жителей, которые сообщили, что там еще есть люди. Всего было спасено 4 человека, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, на месте были созданы два звена газодымозащитной службы. Они помогли 35-летней женщине и трем мужчинами 48, 40 и 34 лет. Врачи осмотрели пострадавших и отпустили домой. Площадь пожара составила 90 кв. м.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

"Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. Из-за непотушенной сигареты загорелась веранда, а далее огонь мигом распространился на кровлю дома. Всего в ликвидации пожара было задействовано 19 человек личного состава и 5 единиц техники", – говорится в сообщении. Пресс-служба департамента рекомендует не оставлять открытый огонь без присмотра.

"Особое внимание следует обратить на пагубную привычку курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, которая приводит к несчастным случаям и пожарам. Необходимо знать, что отравление продуктами горения происходит незаметно, достаточно простого тления матраса или дивана, вызванного непотушенным окурком. При обнаружении пожара немедленно сообщайте об этом по телефонам 101 или 112. Назовите диспетчеру точный адрес, сообщите, что случилось и немедленно покиньте квартиру или дом", – резюмируется в сообщении. Читайте также В Японии из-за обильного снегопада погибли 9 человек В Байконыре в бассейне утонул 9-летний ребенок Мужчину закрыли в сейфе на корпоративе и не смогли освободить

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