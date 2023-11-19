13 человек спасли пожарные из задымленного дома в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске 19 ноября в жилом доме произошел пожар. Возгорание удалось оперативно потушить, сообщает Zakon.kz.

Возгорание случилось на втором этаже. На место прибыли спасатели, которые эвакуировали 13 человек, в том числе пятерых детей. Тем не менее, хозяин квартиры, в которой внезапно начала гореть мебель, получил ожоги.





"Хозяину квартиры,1968 года рождения, получившему термическими ожоги, первую помощь оказали врачи Центра Медицины катастроф и доставили его в больницу. В подъезде дома пожарные произвели проветривание от образовавшегося дыма. По причине пожара отрабатывается версия неосторожное обращение с огнем", – сообщили в ДЧС ВКО.

25 октября маленький ребенок отравился угарным газом во время пожара в одной из многоэтажек Петропавловска, врачам не удалось его спасти.