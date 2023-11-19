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13 человек спасли пожарные из задымленного дома в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске эвакуировано 13 жителей при пожаре в пятиэтажке В квартире, расположенной втором этаже жилого дома по проспекту Назарбаева произошло загорание мебели, личных вещей.Прибывшими оперативно огнеборцами эвакуировано из зоны опасности 13 человек, из них 5 детей. Слаженными действиями спасателей огонь ликвидирован на площади 13 кв.м. Хозяину квартиры,1968 года рождения, получившему термическими ожоги первую помощь оказали врачи Центра Медицины катастроф и доставили его в городское медучреждение. В подъезде дома пожарные произвели проветривание от образовавшегося дыма. Всего в тушении пожара задействовано 12 человек личного состава и 4 единицы техники. По причине пожара отрабатывается версия неосторожное обращение с огнем. ДЧС ВКО просит граждан не пренебрегать правилами пожарной безопасности. Не допускать курения и неосторожности с огнем. Вовремя устранять нарушения, которые могут привести к пожару. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 101 или 112. Пресс-служба ДЧС ВКО Фото: zakon.kz
В Усть-Каменогорске 19 ноября в жилом доме произошел пожар. Возгорание удалось оперативно потушить, сообщает Zakon.kz.

Возгорание случилось на втором этаже. На место прибыли спасатели, которые эвакуировали 13 человек, в том числе пятерых детей. Тем не менее, хозяин квартиры, в которой внезапно начала гореть мебель, получил ожоги. 


"Хозяину квартиры,1968 года рождения, получившему термическими ожоги, первую помощь оказали врачи Центра Медицины катастроф и доставили его в больницу. В подъезде дома пожарные произвели проветривание от образовавшегося дыма. По причине пожара отрабатывается версия неосторожное обращение с огнем", – сообщили в ДЧС ВКО. 

25 октября маленький ребенок отравился угарным газом во время пожара в одной из многоэтажек Петропавловска, врачам не удалось его спасти. 

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