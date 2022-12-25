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Минздрав рекомендует казахстанцам надевать маски в местах скопления людей

зима Фото: Zakon.kz
Главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на заседании по вопросам эпидситуации и мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ в стране посоветовала вновь надевать маски в местах скопления людей, сообщает Zakon.kz.

Между тем, по ее словам, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная.

"Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, республика и все регионы находятся в "зеленой" зоне. В сутки регистрируется до 300 случаев COVID-19 с положительным результатом ПЦР и до 40 случаев COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР, выздоровело 99% больных", – сказала Есмагамбетова.

За последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость выросла на 3%, отметила она.

Сообщается, что в 12 регионах (города Астана, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, ВКО, Абайская, ЗКО, Карагандинская, Улытауская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская области) показатель R выше единицы, что свидетельствует о нарастании распространения инфекции.

Как уточняется, в настоящее время отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла на 20%.

В итоге Есмагамбетова посоветовала придерживаться следующих правил:

  • использование просторных помещений для исключения скопления населения;
  • в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;
  • в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение проветривания помещения перед началом мероприятия;
  • соблюдение масочного режима при проведении встреч с избирателями.

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COVID-19 Минздрав РК Есмагамбетова Айжан
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