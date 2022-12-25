Минздрав рекомендует казахстанцам надевать маски в местах скопления людей
Между тем, по ее словам, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная.
"Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, республика и все регионы находятся в "зеленой" зоне. В сутки регистрируется до 300 случаев COVID-19 с положительным результатом ПЦР и до 40 случаев COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР, выздоровело 99% больных", – сказала Есмагамбетова.
За последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость выросла на 3%, отметила она.
Сообщается, что в 12 регионах (города Астана, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, ВКО, Абайская, ЗКО, Карагандинская, Улытауская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская области) показатель R выше единицы, что свидетельствует о нарастании распространения инфекции.
Как уточняется, в настоящее время отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла на 20%.
В итоге Есмагамбетова посоветовала придерживаться следующих правил:
- использование просторных помещений для исключения скопления населения;
- в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;
- в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение проветривания помещения перед началом мероприятия;
- соблюдение масочного режима при проведении встреч с избирателями.