Масочный режим вернут в медицинские организации

И. о. главного государственного санитарного врача РК подписал постановление “О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу, ОРВИ и коронавирусной инфекции (COVID-19) на эпидемический сезон 2024-2025 годов”, сообщает Zakon.kz.

Документом предусмотрено:

введение масочного режима медицинских работников в медицинских организациях;

с 15 сентября т. г. проведение вакцинации против гриппа лицам, подлежащим вакцинации;

готовность медицинских организаций к приему больных гриппом, ОРВИ и COVID-19 в период эпидсезона и введение наличия средств индивидуальной защиты;

организация и оборудование "фильтров" для больных с признаками ОРВИ и гриппа на входе, с соответствующими указателями на территории и в здании медицинских организаций;

обеспечение температурного режима в медицинских организациях;

первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до одного года с проявлениями гриппа, ОРВИ и COVID-19, их осложнений (пневмонии) с обеспечением их ежедневного патронажа, своевременной госпитализации;

усиление дезинфекционного режима в медицинских организациях и др.

Руководители управлений образования должны обеспечить:

проведение ежедневного мониторинга посещаемости учащихся, сотрудников, с выяснением причины отсутствия и информированием медицинских организаций;

в целях предупреждения регистрации заболеваемости в организациях образования и воспитания детей организовать проведение ежедневного "утреннего фильтра" для лиц с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19;

организацию своевременного отстранения выявленных при утреннем фильтре детей с признаками гриппа, ОРВИ и COVID-19;

организацию изоляции заболевших в течение дня детей, посещающих организации образования, до прихода родителей;

установление санитайзеров с кожным антисептиком в организациях образования для обработки рук учащихся, персонала, в доступных местах на каждом этаже, у каждого класса (аудитории, кабинета);

проведение с учащимися тематических диктантов по вопросам соблюдения правил личной гигиены и профилактики ОРВИ и гриппа, COVID-19.

В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом:

при регистрации заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода рекомендуется отмена кабинетной системы обучения в общеобразовательных организациях, запрещение приема новых детей в классы в течение 10 календарных дней;

в случае вовлечения в эпидемический процесс больных ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса в течение одного инкубационного периода осуществляется перевод учащихся на онлайн-обучение.

Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК обеспечить:

создание условий для обслуживания вызовов на дому;

мониторинг обеспеченности и занятости коечного фонда, в случае осложнения эпидемической ситуации принятие мер по развертыванию дополнительных инфекционных коек в стационарах медицинских организаций;

рассмотреть организацию мобильных бригад.

Руководителям территориальных подразделений Комитета санитарно-эпидемиологического контроля обеспечить:

в срок до 1 сентября 2024 года проведение оценки готовности медицинских организаций к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19;

проведение санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях (пневмонии);

учет случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 с проведением сверки с филиалами Национального научного центра развития здравоохранения;

с 15 сентября т. г. ежедневный мониторинг иммунизации населения против гриппа по возрастам, категориям групп риска;

с 16 августа т. г. еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 среди населения за заболеваемостью ОРВИ и гриппом среди вакцинированных против гриппа, среди беременных и детей до одного года по территориям, возрастам и группам риска;

введение ограничительных мероприятий на территориях при превышении еженедельных контрольных уровней с учетом эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID- 19;

проведение информационно-разъяснительной работы о вакцинации против гриппа беременных во втором и третьем триместре и их вакцинации;

информирование местных исполнительных органов об эпидемической ситуации, активности циркулирующих типов вируса в регионе и необходимых мерах профилактики и борьбы с гриппом и ОРВИ;

проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики и борьбы с гриппом, ОРВИ и COVID-19, а также с работодателями крупных предприятий по вакцинации против гриппа работников за счет средств работодателей.

Национальному центру экспертизы обеспечить:

неснижаемый запас расходных лабораторных материалов, тест-систем, диагностикумов для проведения молекулярно-генетического исследования (ПЦР, секвенирование);

проведение молекулярно-генетических исследований (ПЦР, секвенирование);

проведение исследования материала, отобранного в рамках рутинного и дозорного надзора за гриппом, ОРВИ, ГПЗ и ТОРИ параллельно на COVID-19 с выдачей результата исследования не позднее трех дней со дня поступления образцов;

проведение оценки качества лабораторных исследований путем ретестирования положительных образцов на грипп, поступивших из дозорных и рутинных центров Северо-Западного региона республики (Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Улытауской областей, города Астаны), а также своевременное предоставление результатов лабораторных исследований в территориальные вирусологические лаборатории по принципу обратной связи;

подготовку профессиональных панелей на грипп;

ввод эпидемиологических данных и результатов лабораторного тестирования методом ПЦР и секвенирования в еженедельный отчет ЕРБ ВОЗ (Tessy);

оказание организационно-методической помощи с выездом для проведения оценки деятельности дозорных и рутинных по ОРВИ, гриппу, COVID-19 и центров вирусологических лабораторий филиалов НЦЭ.

Национальному научному центру развития здравоохранения им. С. Каирбековой с 16 августа т. г. обеспечить еженедельно по пятницам предоставление сведений (выгрузку) о количестве заболевших, умерших, по диагнозам: грипп, пневмония, ОРВИ и COVID-19 в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля и Оперативный центр Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК.

Постановление введено в действие с 16 августа 2024 года.