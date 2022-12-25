Чем могут навредить витамины без назначения врача

Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов рассказал о том, что таблетки и витамины способны сильно навредить здоровью, если принять больше, чем положено организму, сообщает Zakon.kz.

По его словам, особое коварство заключается в том, что то же жирное острое мясо, например, люди едят не каждый день. А вот "препараты для здоровья" без консультации со специалистом могут приниматься на регулярной основе.

"Кажется, что плохого может быть, если принимать витамины и минералы. Ничего. Но в том случае, если вы соблюдаете дозировки", – отметил врач в Telegram.

Вялов призвал не пить "лекарства просто так" и "на всякий случай".

"Например, можно, решив ни с того ни с сего пить кальций, чтобы укрепить кости, в итоге получить его избыток, приняв ударную дозу. Кальций может вызвать обострение хронического панкреатита", – предупредил врач.

Кроме того, стоит иметь в виду, что "всеми любимый витамин D с железом может стать причиной острой формы панкреатита".

"Суточная потребность в витамине D всего 400 МЕ, а многие пьют его по 10.000 МЕ. Неправильно думать, что, превышая норму, можно увеличить и пользу", – заключил Вялов.



