Китайские ВМС провели учения со стрельбами около Тайваня

Военно-морские силы КНР совместно с другими видами войск провели патрулирование и учения со стрельбами около Тайваня, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, передает Xinhua.

По его словам, 25 декабря командование организовало совместную проверку боевой готовности и учения по нанесению ударов в море и воздушном пространстве у Тайваня. Ши И подчеркнул, что это стало ответом на "эскалацию и провокацию" ситуации Соединенными Штатами и Тайванем.

"Восточная зона боевого командования примет все необходимые меры, чтобы решительно защитить суверенитет и территориальную целостность нашей страны", – подчеркнул он.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась летом после визита на остров спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси. Пекин в ответ проводил военные учения в регионе.

22 декабря стало известно, что Тайвань активизировал свои ВВС в ответ на вхождение в Юго-восточную зону противовоздушной обороны (ПВО) острова 39 китайских боевых самолетов.

До этого сообщалось, что Китай направил в зону ПВО Тайваня 18 стратегических бомбардировщиков, несущих ядерные боеголовки.

Ранее глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай готовится найти новые предлоги для нападения на Тайвань после переизбрания Си Цзиньпина. По его мнению, Пекин использует экономическое принуждение и кибератаки, а также увеличил дипломатические усилия, направленные на международную изоляцию острова.