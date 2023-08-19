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Китай начал военные учения вокруг Тайваня

корабли Фото: freepik
Китайские военные начали совместное воздушное и морское патрулирование вокруг Тайваня, сообщает Zakon.kz.

Пекин назвал учения суровым предупреждением сепаратистам против сговора с иностранными элементами.

"Патрули и учения предназначены для отработки координации военных кораблей и самолетов и их способности захватывать контроль над воздушным и морским пространством", — сказал Ши И, представитель Восточного командования театра военных действий.

Ши сказал, что учения проверят способность вооруженных сил вести боевые действия в реальных боевых условиях.

"Патрули и учения служат суровым предупреждением о сговоре сепаратистов "независимости Тайваня" с иностранными элементами и их провокациях", — добавил представитель театра военных действий.

Правящая коммунистическая партия Китая претендует на самоуправляющийся демократический остров Тайвань, несмотря на то, что никогда не контролировала его. Власти материкового Китая пообещали взять его под свой контроль, при необходимости силой.

Патрули прибыли через неделю после того, как министр иностранных дел Китая осудил вице-президента Тайваня и кандидата в президенты Уильяма Лая , когда он находился в США транзитом по пути в Парагвай – единственного дипломатического союзника Тайваня в Южной Америке.

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