В Алматы почтили память легендарного Кара майора

На стене дома, где в Алматы жил легендарный командир, установили мемориальную доску, сообщает Zakon.kz.

Отдать дань памяти собрались родные и близкие Бориса Керимбаева, командование и личный состав Десантно-штурмовых войск, подразделения специального назначения, где он был первым командиром, курсанты Военного института Сухопутных войск и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.





Фото: пресс-служба МО РК



У дома также собрались ветераны войны в Афганистане и молодое поколение казахстанцев – воспитанники республиканского движения "Жас сарбаз" и военно-патриотического клуба имени Кара майора. Специально на это мероприятие приехал из Узбекистана ветеран войны в Афганистане, командир первого "мусульманского батальона" полковник Хабибджан Холбаев, участник штурма дворца Амина в 1979 году.





Фото: пресс-служба МО РК



Митинг открыл командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев. Он рассказал о жизненном и военном пути Кара майора, его заслугах и бесценном военном опыте, которым Борис Керимбаев щедро делился с молодым поколением военнослужащих.

"Открывая эту мемориальную доску, я хочу сказать, что в каждой бригаде и каждом полку Десантно-штурмовых войск создан уголок памяти Кара майора. Когда приходят служить молодые солдаты, их первым делом знакомят с его доблестным военным и жизненным путем". Генерал-майор Алмаз Джумакеев





Фото: пресс-служба МО РК



Мероприятие завершилось возложением цветов и торжественным маршем под звуки военного оркестра.

Легендой Борис Керимбаев прослыл в ходе афганской кампании. В командировке в Афганистане он находился с 1981 по 1983 год. Почти на протяжении года его "второй мусульманский батальон" вел ожесточенные бои с превосходящими силами моджахедов, удерживая стратегически важное Панджшерское ущелье. В результате успешных действий 177 отряда моджахеды были вынуждены прекратить боевые действия и заключить перемирие на этом важнейшем направлении.



