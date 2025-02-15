В Алматы почтили память воинов-интернационалистов

В Алматы прошли памятные мероприятия, посвященные 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, сообщает Zakon.kz.

В этот день военнослужащие Алматинского гарнизона отдали дань памяти воинам-интернационалистам, проявившим мужество и героизм на афганской земле.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Так, в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи состоялось торжественное собрание. В нем приняли участие курсанты, ветераны Афганской войны и представители Вооруженных Сил. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания, после чего был показан документальный фильм о боевых действиях в Афганистане. Ветеранам-афганцам, которые служат в стенах данного военного вуза, были вручены благодарственные письма. Воины-интернационалисты поделились воспоминаниями о своей службе.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Военнослужащие Алматинского гарнизона приняли участие в нескольких мероприятиях, посвященных воинам-интернационалистам. Они прошли в стенах вузов и школ. В Университете Нархоз также состоялось памятное мероприятие. Ветераны Афганской войны рассказали о суровых буднях боевых действий, боевом братстве и тяжелых потерях. В их честь прозвучали патриотические песни, а сами ветераны были награждены благодарственными письмами и памятными подарками.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В специализированном лицее №178 Алатауского района для учащихся прошел Урок мужества "Ерлік – елге мұра!". Ветераны и представители Управления по делам обороны рассказали школьникам о событиях Афганской войны, значении воинского долга и боевого братства. В завершение мероприятия состоялась концертная программа.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Завершением памятного дня стало торжественное возложение венков к мемориалу участникам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам. В церемонии приняли участие военнослужащие Алматинского гарнизона, курсанты и ветераны.

Прошедшие в Алматы мероприятия объединили несколько поколений, став важным напоминанием о доблести воинов-афганцев и необходимости сохранения исторической памяти.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

15 февраля 1989 года, после почти 10-летнего участия в вооруженном конфликте, Афганистан покинули последние воинские части СССР. Как воины-интернационалисты отмечают этот день – в материале Zakon.kz.

