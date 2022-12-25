Токаев поздравил участников Чемпионата мира по шахматам, проходящего в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил участников Чемпионата мира по шахматам среди мужчин и женщин по рапиду и блицу, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев направил поздравление участникам Чемпионата мира по шахматам среди мужчин и женщин по рапиду и блицу по случаю открытия мирового первенства в Алматы. Для участия в этом знаковом событии в мире шахмат в Казахстан съехались лучшие спортсмены из более чем 50 государств, передает Акорда.

"Выражаю признательность руководству Международной шахматной федерации за содействие в проведении данного турнира в Казахстане. Такие престижные соревнования, безусловно, придают мощный импульс популяризации шахмат в нашей стране. Сегодня казахстанские шахматисты добиваются высоких результатов как на детских, так и на взрослых чемпионатах мира и Азии. Их успехи вдохновляют подрастающее поколение заниматься интеллектуальными видами спорта, ставить и достигать большие цели". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, Казахстан продолжит последовательное развитие шахмат и готов к плодотворному сотрудничеству с Международной шахматной федерацией.

"Это в полной мере соответствует нашей стратегической задаче по укреплению человеческого потенциала и формированию интеллектуальной нации. Желаю всем участникам турнира ярких впечатлений и красивых побед!" – говорится в поздравлении.

Чемпионат мира по шахматам пройдет в Алматы 25-30 декабря 2022 года. Ведущие шахматисты из 50 стран сойдутся в борьбе за титулы. Организаторами турнира являются ФИДЕ и Казахстанская федерация шахмат.