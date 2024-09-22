Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил женскую сборную по шахматам, сообщает Zakon.kz.

Поздравление он опубликовал на своей странице в социальныой сети Х(бывшая Twitter)

"Поздравляю женскую сборную Казахстана с завоеванием серебряных медалей Всемирной шахматной Олимпиады – 2024. Это выдающийся успех казахской шахматной школы и ее замечательных представительниц. Желаю нашим спортсменам новых достижений! – написал глава государства.

Ранее сообщалось, что Алуа Нурман принесла победу команде Казахстана в девятом туре шахматной Олимпиады.

По итогам девятого тура у команды Казахстана 16 очков.