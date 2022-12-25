Аким Туркестанской области поздравил детей с Новым годом

В Туркестане прошла детская новогодняя елка от имени президента страны "Қош келдің, Жаңа жыл – жаңа белес, жаңа арман", сообщает Zakon.kz.

Герои сказок и мультфильмов развлекали детей, были показаны театрализованные представления. Аким области Дархан Сатыбалды зажег новогоднюю елку и поздравил детей с Новым годом.

,Скоро 2023 год вступит в свои права. Это особый момент, который приносит всем хорошее настроение и большие надежды. Пожелания, произнесенные на стыке двух годов, обычно исполняются. Каждый человек ждет от Нового года добра. 2022 год был объявлен президентом страны Касым-Жомартом Токаевым Годом детей. Глава государства возлагает большие надежды на подрастающее поколение. Он всегда говорит, что детям нужно уделять особое внимание". Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области



На праздничном мероприятии исполняли новогодние песни и танцы. Детям были вручены специальные праздничные подарки, мероприятие прошло на высоком уровне.





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области



Отметим, в этом году в учреждениях здравоохранения 1602 ребенка получили специальное реабилитационное лечение, 3892 ребенка – оздоровительное лечение. В республиканских реабилитационных центрах отведено 507 мест для детей. В загородных летних оздоровительных лагерях в связи с социальным положением 22 324 ребенка получили бесплатный отдых за счет бюджета.





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области





Для детей предоставляются бесплатные путевки в музеи, библиотеки и театры.



