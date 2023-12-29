Школьница из СКО сшила наряд из 100 роз

В Астане прошла Республиканская новогодняя елка от имени президента РК под названием "Жаңа жыл республика төрінде". В ней приняли участие более 100 ребятишек из всех регионов страны, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства просвещения, среди участников мероприятия была десятилетняя Малика Мухамеджанова.

Ученица школы-гимназии №2 села Смирново Аккаинского района Северо-Казахстанской области специально для этого мероприятия своими руками сшила наряд из 100 роз.

"Сегодня все, как в сказке. Такого представления я еще не видела. Все такие красивые, и я тоже по этому случаю сшила себе наряд. Спасибо за праздник!" – сказала Малика.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Воспитанник Центра поддержки детей семейного типа из Мангистауской области Виктор Баяркин поблагодарил президента за приглашение. Третьеклассник активно увлекается карате и игрой на домбре.

"Для меня большая честь принять участие в новогодней елке. Я получил много подарков. Спасибо президенту и всем участникам за то, что подарили нам столько радости", – сказал мальчик.

Приглашенные на елку дети получили поздравительные открытки от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева.

"Юный друг! Поздравляю тебя с Новым годом! Пусть этот праздник принесет тебе радостные моменты и яркие впечатления! Хорошо учись, читай книги, развивайся, уважай природу, будь умным, трудолюбивым и честным гражданином! Пусть сбудутся твои самые заветные мечты! Желаю крепкого здоровья и удачи", – написал президент ребятам.

Вместе со школьниками огни на елке зажег главный педагог страны Гани Бейсембаев.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

"Сегодня, как и вы, более 6 миллионов детей празднуют Новый год. Более сотни детей из 20 регионов республики принимают участие в новогодних мероприятиях. Всего за эти три дня вы посетили самые красивые достопримечательности нашего прекрасного города Астаны, в том числе "Байтерек", ставший символом независимости. Государство делает все возможное, чтобы у вас было счастливое детство. Теперь, дорогие юные друзья, вы должны целеустремленно учиться, получать осознанное воспитание и расти авторитетными, сильными гражданами этой страны", – поздравил детей министр.

Праздничную атмосферу детям создали 400 артистов лучших творческих коллективов столицы, а солисты Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" подарили детям показ новогоднего спектакля "Золушка". Неотъемлемой частью представления стал хоровод под песни известных казахстанских артистов Маржан Арапбаевой, Каракат Абильдиной, Ержана Максима и др.

В завершение мероприятия все гости получили новогодние подарки от имени президента Республики Казахстан.