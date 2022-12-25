Президентская новогодняя елка прошла в ВКО

В административном центре Восточного Казахстана прошла традиционная елка Президента Республики Казахстан и акима области, сообщает Zakon.kz.

В этом году мероприятие состоялось в рамках Года детей. Участниками торжества стали 450 ребят из разных уголков региона в возрасте от 9 до 13 лет. Среди них дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, ребята из малообеспеченных и многодетных семей, мальчики и девочки с особыми образовательными потребностями, а также одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни.





Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области



Для юных участников Елки было организовано путешествие в мир Новогодних чудес и волшебства. Они встретились с героями известных мультипликационных фильмов и народных сказок.

"От имени акима области Даниала Ахметова вас всех поздравляю с наступающим Новым годом! Мне очень приятно, что вы все хорошо учились в этом году, много читали, побеждали в конкурсах и соревнованиях. Наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отмечает, что будущее страны за цифровыми технологиями. Вам, ребята, очень важно обладать знаниями и навыками в этой области, разбираться в точных науках, знать языки, историю и литературу и шагать в ногу со временем. В современном мире вы должны быть хорошо образованными, конкурентоспособными, нацеленными на самосовершенствование и успех! Я желаю в Новом году вам и вашим родителям мира и добра, здоровья, а также большого терпения и мудрости вашим учителям! Пусть эта елка станет для каждого из вас ярким и незабываемым праздником. Берегите свою Родину, любите ее и будьте патриотами родного Казахстана!". Первый заместитель акима ВКО Алмасхан Сматлаев





Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области



От имени главы региона 250 детей получили денежные сертификаты на сумму 150 тыс. тенге и сладкие подарки.

От имени Президента Республики Казахстан 200 детей получили открытки, книги, денежные сертификаты на сумму 150 тыс. тенге и сладкие подарки.

Кроме того, ребята приняли участие в культурно-развлекательной программе мероприятия.

"Сегодня меня пригласили на этот праздник, потому что я из многодетной семьи. Праздник был очень интересным, я нашел себе новых друзей, мы все вместе танцевали, играли и веселились. Мне очень понравилось". Ученик 6 класса Нурлан Сайлауов

Воспитанница детского дома "Үміт" София Павлияненко рассказала о своих впечатлениях и отметила, что елка была очень интересной.

"Я жду от Нового года всего самого наилучшего", - добавила девочка.



