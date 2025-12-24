В Алматы состоялась президентская новогодняя елка

В Алматы состоялась традиционная президентская новогодняя елка "Новый год шагает по стране" с участием акима города Дархана Сатыбалды.

На праздничное мероприятие были приглашены 300 детей. В их числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с особыми образовательными потребностями, а также одарённые школьники, добившиеся успехов в учебе, спорте и творчестве.

Фото: акимат Алматы

От имени президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева аким Алматы Дархан Сатыбалды поздравил юных гостей с наступающим Новым годом, пожелав им крепкого здоровья, благополучия, успехов в учебе и исполнения заветных желаний.

Для детей была организована насыщенная праздничная программа с участием артистов, творческих коллективов, сказочных персонажей и аниматоров. В завершение мероприятия всем участникам были вручены новогодние подарки.

Проведение президентской елки является доброй традицией и направлено на поддержку детей, создание праздничной атмосферы и укрепление ценностей заботы и внимания к подрастающему поколению.