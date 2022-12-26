Десять лыжников попали под снежную лавину в Австрии

На горнолыжном курорте Лех/Цюрс в австрийском регионе Форарльберг идут поиски лыжников, попавших 25 декабря под лавину, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Kronen Zeitung, лавина сошла в 15.00 по местному времени. Спасатели нашли живыми восемь человек. Все они иностранные туристы. Как минимум один из них ранен.

Поиски еще двоих пропавших ведут примерно 200 человек, оснащенных прожекторами, специально обученные собаки и вертолеты.

Отмечается, что шансы найти людей живыми через пять часов после схода лавины невысокие. В настоящее время глубина снежного покрова на горе составляет около четырех метров.