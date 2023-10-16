Лыжник, попавший под лавину в горах Алматы, скончался
Фото: pixabay
15 октября 2023 года из-за сошедшей лавины в горах Алматы скончался один из лыжников, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в сообщении городской службы спасения на странице в Instagram 16 октября 2023 года.
"15 октября в 17:20 спасатели Службы спасения 109 Акимата Алматы КСП "Туюк су" выехали на левое плечо пика Туюксу для транспортировки тела погибшего гражданина К., в результате схода лавины. Как стало известно гражданин Р. и гражданин К. катались на лыжах на леднике Туюк су. Гр. К. спустился на лыжах первым и, в результате схода лавины, остался под снегом. Гр. Р. спустился по безопасному склону до местонахождения гр. К. и извлек его из-под снежного завала".Пресс-служба Служба спасения Алматы
Также сказано, что спасатели спустило тело до Шымбулака, после чего передали оперативной группе Медеуского РУВД.
"Состояние второго пострадавшего удовлетворительное. Подробности инцидента будут выясняться после следственных мероприятий".Пресс-служба Служба спасения Алматы
Специалисты также напомнили, что ранее ДЧС города предупреждал посредством СМИ и SMS-уведомлений, что в связи с погодными условиями поход в горы нужно отложить.
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Днем ранее, 15 октября, в горах Алматы сошла снежная лавина. Тогда спасатели уточнили, что выехали для транспортировки лыжника. Мужчине, по их данным, предварительно, 33-35 лет.
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