Лыжник, попавший под лавину в горах Алматы, скончался

15 октября 2023 года из-за сошедшей лавины в горах Алматы скончался один из лыжников, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении городской службы спасения на странице в Instagram 16 октября 2023 года.

"15 октября в 17:20 спасатели Службы спасения 109 Акимата Алматы КСП "Туюк су" выехали на левое плечо пика Туюксу для транспортировки тела погибшего гражданина К., в результате схода лавины. Как стало известно гражданин Р. и гражданин К. катались на лыжах на леднике Туюк су. Гр. К. спустился на лыжах первым и, в результате схода лавины, остался под снегом. Гр. Р. спустился по безопасному склону до местонахождения гр. К. и извлек его из-под снежного завала". Пресс-служба Служба спасения Алматы

Также сказано, что спасатели спустило тело до Шымбулака, после чего передали оперативной группе Медеуского РУВД.

"Состояние второго пострадавшего удовлетворительное. Подробности инцидента будут выясняться после следственных мероприятий". Пресс-служба Служба спасения Алматы

Специалисты также напомнили, что ранее ДЧС города предупреждал посредством СМИ и SMS-уведомлений, что в связи с погодными условиями поход в горы нужно отложить.

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Днем ранее, 15 октября, в горах Алматы сошла снежная лавина. Тогда спасатели уточнили, что выехали для транспортировки лыжника. Мужчине, по их данным, предварительно, 33-35 лет.