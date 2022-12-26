Ученые узнали, в каком возрасте люди спят меньше всего

Британские ученые, собрав данные о 730 тысячах человек из 63 стран, узнали, когда люди спят дольше, а когда – меньше всего в своей жизни, сообщает Zakon.kz.

Исследователи получили столь обширную выборку, обратившись к базе игроков мобильной игры Sea Hero Quest, которая требует ответов на разные вопросы о себе, пишет Naked Science со ссылкой на научную публикацию в журнале Nature Communications.

Оказалось, что игроки спят в среднем 7,01 часа в сутки, при этом сон женщин в среднем на 7,5 минуты дольше, чем сон мужчин. Больше всего спали жители стран Восточной Европы, таких как Албания, Словакия, Румыния и Чешская Республика – на полчаса дольше общемирового среднего, а меньше всего – в странах Юго-Восточной Азии, включая Филиппины, Малайзию и Индонезию.



Несмотря на разницу в разных частях мира, ученые выявили общую динамику продолжительности сна, не зависящую ни от пола, ни от места жительства, ни от уровня образования: дольше всего спали самые молодые участники эксперимента, возрастом до 20 лет, к 30 годам продолжительность сна постепенно снижалась, стабилизировалась с 30 до 50 лет, а после 50 снова увеличивалась. Исследователи предполагают, что эта динамика отражает социальные роли людей, для которых период с 20 по 50 лет — время наиболее активной работы и семейной жизни.

21 октября врач-сомнолог рассказал, сколько нужно спать ночью для бодрости в течение дня.