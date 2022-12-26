Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ученые узнали, в каком возрасте люди спят меньше всего

Ученые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего Фото: pixabay
Британские ученые, собрав данные о 730 тысячах человек из 63 стран, узнали, когда люди спят дольше, а когда – меньше всего в своей жизни, сообщает Zakon.kz.

Исследователи получили столь обширную выборку, обратившись к базе игроков мобильной игры Sea Hero Quest, которая требует ответов на разные вопросы о себе, пишет Naked Science со ссылкой на научную публикацию в журнале Nature Communications.

Оказалось, что игроки спят в среднем 7,01 часа в сутки, при этом сон женщин в среднем на 7,5 минуты дольше, чем сон мужчин. Больше всего спали жители стран Восточной Европы, таких как Албания, Словакия, Румыния и Чешская Республика – на полчаса дольше общемирового среднего, а меньше всего – в странах Юго-Восточной Азии, включая Филиппины, Малайзию и Индонезию.

Несмотря на разницу в разных частях мира, ученые выявили общую динамику продолжительности сна, не зависящую ни от пола, ни от места жительства, ни от уровня образования: дольше всего спали самые молодые участники эксперимента, возрастом до 20 лет, к 30 годам продолжительность сна постепенно снижалась, стабилизировалась с 30 до 50 лет, а после 50 снова увеличивалась. Исследователи предполагают, что эта динамика отражает социальные роли людей, для которых период с 20 по 50 лет — время наиболее активной работы и семейной жизни.

21 октября врач-сомнолог рассказал, сколько нужно спать ночью для бодрости в течение дня.

Читайте также

Орнитологи выдвинули новую теорию относительно пожилых семейных пар альбатросов

Как при дефиците воды получить богатый урожай, рассказали ученые из Кызылодры

Павел Покровский
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Судивший финал Чемпионата мира арбитр признался в совершенной ошибке
Судивший финал Чемпионата мира арбитр признался в допущенной ошибке
Первый канал заменил телеведущих Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева в новогодней программе "Двадцать лет спустя"
Кем заменили Урганта и Нагиева в новогодней программе
конкурс красоты
Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала скандальное заявление
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления