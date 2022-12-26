Британская полиция представила примеры самых неуместных обращений в 2022 году

Полиция графства Лестершир в Великобритании привела примеры самых неуместных обращений граждан на экстренную линию в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет BBC, на номер 999, созданный для обращений только в неотложных случаях, поступило 187 тысяч звонков. Многие из них не заслуживали внимания операторов, а только создавали задержку, ставящую под угрозу чью-то жизнь.

Так, один мужчина посчитал уместным обратиться на номер экстренного реагирования, чтобы пожаловаться на шумный холодильник. Еще один человек позвонил сказать, что он замерз, ожидая поезда. В другой раз операторам довелось услышать в трубке жалобу на мух в доме. На линию звонили и дети. К примеру, один ребенок спросил, нравятся ли оператору мармеладные конфеты.

"Некоторые представители общественности звонят по номеру 999, не зная, что вместо этого им следует звонить на неэкстренную линию 101. Мы получаем много звонков от людей, которым полиция вообще не нужна, и которые сделали звонок с вопиющим злоупотреблением и игнорированием", - сказал представитель полиции.