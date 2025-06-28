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Туризм

Названы самые неуместные привычки постояльцев отелей

Привычки гостей отелей, которые не нравятся персоналу, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 06:35 Фото: pixabay
Мировые отельеры перечислили самые неуместные привычки своих гостей, сообщает Zakon.kz.

Как передает CNBC, 94% респондентов назвали хождение по лобби отеля босиком. На втором месте оказалась манера постояльцев появляться за пределами своего номера в гостиничных халатах и пижамах. Ее назвали 92% опрошенных.

Далее следует проявление романтических чувств к партнеру в гостиничном бассейне. О таком виде неуместного поведения постояльцев вспомнили 86% опрошенных.

По словам соучредительницы The Blue Door Kitchen & Inn Рим Арбид, бороться с неуместным поведение гостей в некоторых случаях следует не угрозами и санкциями, а личным примером.

"Я верю, что клиенты последуют вашему примеру, если вы и ваши сотрудники будете вести себя уважительно и сдержанно", – сказал она.

Еще одной проблемой, о которой она вспомнила, стали громкие разговоры по телефону в местах общего пользования. Арбид отметила, что персонал может вежливо попросить гостей поговорить в другом месте, но на такие просьбы "реакция не всегда положительная".

В то же время ряд отельеров рассказали, что придерживаются другого подхода к обеспечению комфорта клиентов и стараются как можно меньше их ограничивать.

"Будь то пижамы за завтраком, собаки в постелях или дети, играющие в бассейне – мы приветствуем все", – сказал управляющий директор The Maybourne Beverly Hills Сэм Джаггер.

В свою очередь, основательница компании MDA Hospitality Solutions, обучающей гостиничному делу, Мэри Д’Арженис-Фернандес рассказала, что дресс-коды для гостей уже не актуальны. Настоящей проблемой, по ее словам, являются публичные вспышки гнева в отношении сотрудников или других постояльцев.

Недавно психологи рассказали, как бороться с внезапным отвращением к партнеру.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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