Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Массовое ДТП произошло в Алматы – пострадал подросток

Массовое ДТП произошло в Алматы – пострадал подросток Фото: Zakon.kz
В Алматы 26 декабря произошло массовое ДТП. На улице Саина столкнулись пять машин, пострадал подросток, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло по ул. Саина между пр. Абая и Улугбека в северном направлении.

Как рассказал водитель Kia Optima, он двигался в левом ряду, впереди ехал Ford Focus. Водитель Kia, приближаясь к Ford, стал ему фарить, чтобы он освободил дорогу. Ford резко начал уходить вправо. В этот момент двигался Mercedes. Водитель Mercedes стал тормозить, но не смог остановиться и врезался в Ford. После столкновения Mercedes откинуло на обочину и он вылетел на тротуар и столкнулся с деревом. После Mercedes снова выбросило на проезжую часть, где он столкнулся с Toyota Camry и Lada Priora.  Автомобили Ford и Kia тоже столкнулись. После столкновения Mercedes Ford откинуло обратно в левый ряд, где ехала Kia.

В результате ДТП  пострадал пассажир автомобиля Ford. Подростка госпитализировали. 


ДТП

Фото: Zakon.kz


ДТП

Фото: Zakon.kz


ДТП

Фото: Zakon.kz


ДТП

Фото: Zakon.kz


ДТП

Фото: Zakon.kz


ДТП

Фото: Zakon.kz

Читайте также

Токаев о январских событиях: Это было время испытаний для нашего народа

Токаев открыл мемориал жертвам январских событий в Алматы

Два человека погибли при лобовом столкновении машин на трассе Алматы – Астана

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Судивший финал Чемпионата мира арбитр признался в совершенной ошибке
Судивший финал Чемпионата мира арбитр признался в допущенной ошибке
Первый канал заменил телеведущих Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева в новогодней программе "Двадцать лет спустя"
Кем заменили Урганта и Нагиева в новогодней программе
конкурс красоты
Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала скандальное заявление
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления