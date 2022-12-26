Массовое ДТП произошло в Алматы – пострадал подросток

В Алматы 26 декабря произошло массовое ДТП. На улице Саина столкнулись пять машин, пострадал подросток, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло по ул. Саина между пр. Абая и Улугбека в северном направлении.

Как рассказал водитель Kia Optima, он двигался в левом ряду, впереди ехал Ford Focus. Водитель Kia, приближаясь к Ford, стал ему фарить, чтобы он освободил дорогу. Ford резко начал уходить вправо. В этот момент двигался Mercedes. Водитель Mercedes стал тормозить, но не смог остановиться и врезался в Ford. После столкновения Mercedes откинуло на обочину и он вылетел на тротуар и столкнулся с деревом. После Mercedes снова выбросило на проезжую часть, где он столкнулся с Toyota Camry и Lada Priora. Автомобили Ford и Kia тоже столкнулись. После столкновения Mercedes Ford откинуло обратно в левый ряд, где ехала Kia.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Ford. Подростка госпитализировали.





Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz





