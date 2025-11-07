Пять автомобилей преградили проезжую часть: в Алматы произошло массовое ДТП
По данным специального корреспондента Zakon.kz, на месте столкновения транспортных средств оформляют сразу два ДТП.
По Восточной объездной в северном направлении двигался автомобиль Audi A4.
Фото: Zakon.kz
Не доезжая до улицы Толе би, его водитель не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Kia Sportage.
Фото: Zakon.kz
Далее два неуправляемых автомобиля разлетелись в стороны и Kia ударила попутно следовавший автомобиль JETOUR X50.
Фото: Zakon.kz
После этого Kia отлетела в разделительный отбойник и остановилась, упершись в него.
Фото: Zakon.kz
Спустя 10-15 минут после этого столкновения в автомобиль Kia, который стоял у отбойника по крайней левой полосе, один за другим влетели сначала Hyundai Lafesta, следом за ним и Mercedes-Benz.
Фото: Zakon.kz
После этого Hyundai и Mercedes также разлетелись в стороны.
Фото: Zakon.kz
В результате этого ДТП пять автомобилей преградили проезжую часть, затруднили движение и создали аварийную ситуацию, так как в морозную погоду дорога заледенела.
Фото: Zakon.kz
По счастливой случайности, в этих двух ДТП никто не пострадал.
Фото: Zakon.kz
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и ДЧС, которые устранили автомобильный "завал", освободив проезжую часть.
Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул на парковке около дома в Алматы.