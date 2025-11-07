#Народный юрист
Происшествия

Пять автомобилей преградили проезжую часть: в Алматы произошло массовое ДТП

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 03:59 Фото: Zakon.kz
Ночью 8 ноября в Алматы произошло массовое ДТП. На Восточной объездной автодороге, не доезжая до улицы Толе би, столкнулись пять автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По данным специального корреспондента Zakon.kz, на месте столкновения транспортных средств оформляют сразу два ДТП.

По Восточной объездной в северном направлении двигался автомобиль Audi A4.

Фото: Zakon.kz

Не доезжая до улицы Толе би, его водитель не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Kia Sportage.

Фото: Zakon.kz

Далее два неуправляемых автомобиля разлетелись в стороны и Kia ударила попутно следовавший автомобиль JETOUR X50.

Фото: Zakon.kz

После этого Kia отлетела в разделительный отбойник и остановилась, упершись в него.

Фото: Zakon.kz

Спустя 10-15 минут после этого столкновения в автомобиль Kia, который стоял у отбойника по крайней левой полосе, один за другим влетели сначала Hyundai Lafesta, следом за ним и Mercedes-Benz.

Фото: Zakon.kz

После этого Hyundai и Mercedes также разлетелись в стороны.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пять автомобилей преградили проезжую часть, затруднили движение и создали аварийную ситуацию, так как в морозную погоду дорога заледенела.

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности, в этих двух ДТП никто не пострадал.

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и ДЧС, которые устранили автомобильный "завал", освободив проезжую часть.

Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул на парковке около дома в Алматы.

Аксинья Титова
