Димаш Кудайберген рассказал, кем гордится
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал видео, на кадрах которого его младший брат Мансур Кудайберген играет композицию "История одного неба", сообщает Zakon.kz.
В подписи к видео Димаш уточнил, что гордится своим братом.
"Умничка!" — сказано под публикацией.
Комментаторы отметили схожесть братьев.
- Прекрасно исполнил Мансур очень любимую мной композицию;
- достойное наследие. Немного по другому, по своему;
- как же вы похожи! Еще один просто супер музыкант!
- какой талантливый у тебя братик, Димаш! Браво, Мансур!
- радует, что у Мансура свой стиль вырабатывается, отличный от твоего;
- я уже насладилась игрой Абильмансура у него на YouTube. Порадовал очень. Умница! Талантище!
Премьера авторской композиции артиста "История одного неба" состоялась 23 сентября на сольном концерте Димаша в Алматы.
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