Димаш Кудайберген рассказал, кем гордится

В подписи к видео Димаш уточнил, что гордится своим братом.

"Умничка!" — сказано под публикацией.

Комментаторы отметили схожесть братьев.

Прекрасно исполнил Мансур очень любимую мной композицию;

достойное наследие. Немного по другому, по своему;

как же вы похожи! Еще один просто супер музыкант!

какой талантливый у тебя братик, Димаш! Браво, Мансур!

радует, что у Мансура свой стиль вырабатывается, отличный от твоего;