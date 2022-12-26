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Димаш Кудайберген рассказал, кем гордится

Димаш Кудайберген рассказал, кем гордится Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал видео, на кадрах которого его младший брат Мансур Кудайберген играет композицию "История одного неба", сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео Димаш уточнил, что гордится своим братом.

"Умничка!" — сказано под публикацией.

Комментаторы отметили схожесть братьев.

  • Прекрасно исполнил Мансур очень любимую мной композицию;
  • достойное наследие. Немного по другому, по своему;
  • как же вы похожи! Еще один просто супер музыкант!
  • какой талантливый у тебя братик, Димаш! Браво, Мансур!
  • радует, что у Мансура свой стиль вырабатывается, отличный от твоего;
  • я уже насладилась игрой Абильмансура у него на YouTube. Порадовал очень. Умница! Талантище!

Премьера авторской композиции артиста "История одного неба" состоялась 23 сентября на сольном концерте Димаша в Алматы.

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