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Брат Димаша Кудайбергена растрогал фанатов игрой на пианино

Абильмансур Кудайберген пианино комментаторы игра Фото: Instagram/mansur_qudaibergen
Казахстанский артист Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал видео с братом Абильмансуром, сообщает Zakon.kz.

На кадрах молодой музыкант исполнил на пианино композицию "Akkuym".

Преданные комментаторы незамедлительно отреагировали на публикацию:

  • Мир улыбается, когда видит Мансура за инструментом. Все Кудайбергены владеют секретом любви и душевной гармонии.
  • Ваша семья очень творческая и талантливая. У Мансура такая же тяга к музыке, что и у вас, Димаш.
  • Димаш, твой брат талантище. Восхищаюсь! Удачи ему!
  • Умничка. Такой же целеустремленный, как ты, Димаш!
  • У Мансура большое будущее, я даже не сомневаюсь. Невероятно красивая, нежная, грустная песня.
  • Мансур – большой молодец! Пусть у него тоже все сложится так, как он мечтает.
  • Братья по крови, по жизни и в мире музыки. Когда есть понимание и поддержка, ничего не страшно.
  • Мансурчик шикарно играет.

В январе 2023 года стало известно, что Димаш Кудайберген снимает клип вместе с братом и сестрой.

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