Брат Димаша Кудайбергена растрогал фанатов игрой на пианино

Фото: Instagram/mansur_qudaibergen

Казахстанский артист Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал видео с братом Абильмансуром, сообщает Zakon.kz.

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