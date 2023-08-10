Брат Димаша Кудайбергена растрогал фанатов игрой на пианино
Фото: Instagram/mansur_qudaibergen
Казахстанский артист Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал видео с братом Абильмансуром, сообщает Zakon.kz.
На кадрах молодой музыкант исполнил на пианино композицию "Akkuym".
Преданные комментаторы незамедлительно отреагировали на публикацию:
- Мир улыбается, когда видит Мансура за инструментом. Все Кудайбергены владеют секретом любви и душевной гармонии.
- Ваша семья очень творческая и талантливая. У Мансура такая же тяга к музыке, что и у вас, Димаш.
- Димаш, твой брат талантище. Восхищаюсь! Удачи ему!
- Умничка. Такой же целеустремленный, как ты, Димаш!
- У Мансура большое будущее, я даже не сомневаюсь. Невероятно красивая, нежная, грустная песня.
- Мансур – большой молодец! Пусть у него тоже все сложится так, как он мечтает.
- Братья по крови, по жизни и в мире музыки. Когда есть понимание и поддержка, ничего не страшно.
- Мансурчик шикарно играет.
В январе 2023 года стало известно, что Димаш Кудайберген снимает клип вместе с братом и сестрой.
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