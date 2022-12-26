Законы, обращения и более 147 км на самолете: итоги деятельности Токаева за 2022 год
Фото: Telegram/bort_01
Об итогах деятельности главы государства Касым-Жомарта Токаева за текущий год рассказали 26 декабря в Акорде, сообщает Zakon.kz.
Как отмечается в Telegram-канале Акорды, в уходящем 2022 году президент подписал:
- 68 законов;
- 137 распоряжений;
- 422 указа;
- 594 решения по обращениям физических и юридических лиц;
- 4508 служебных документов.
Также Касым-Жомарт Токаев направил 60 телеграмм, принял верительные грамоты у послов 30 государств, провел 59 телефонных разговоров, семь раз выступил с обращениями, один раз публично подписал конституционные законы.
Вместе с тем глава государства принял участие в:
- 59 совещаниях и заседаниях;
- 31 мероприятии международного уровня;
- 298 раз провел приемы и встречи.
По данным пресс-службы президента, в 2022 году Касым-Жомарт Токаев совершил ряд поездок по стране и за рубеж:
- 147 390 км пролетел на самолете;
- 238 часов 55 минут провел на борту самолета.
Фото: Telegram/bort_01
Фото: Telegram/bort_01
Ранее глава государства подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год.
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