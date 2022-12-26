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Дождь, снег, метель – прогноз погоды в Казахстане на 27-29 декабря

прогноз погоды в Казахстане на 27-29 декабря Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27-29 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток на большей части Казахстана погода будет неустойчивой, что связано с прохождением атмосферных фронтальных разделов.

"Ожидается снег, на юге, юго-западе страны – осадки в виде дождя и снега, низовая метель, на юге, юго-западе – гололед". РГП "Казгидромет"

Резких изменений в температурном фоне не ожидается.

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