Дождь, снег, метель – прогноз погоды в Казахстане на 27-29 декабря
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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27-29 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток на большей части Казахстана погода будет неустойчивой, что связано с прохождением атмосферных фронтальных разделов.
"Ожидается снег, на юге, юго-западе страны – осадки в виде дождя и снега, низовая метель, на юге, юго-западе – гололед". РГП "Казгидромет"
Резких изменений в температурном фоне не ожидается.
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