Дождь, снег, метель – прогноз погоды в Казахстане на 27-29 декабря

Фото: pxhere

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27-29 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

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