#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
514.93
536.04
5.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
514.93
536.04
5.18
События

Снег и метель: какая погода ждет казахстанцев 27 декабря

Светофор, зима, пешеходный переход, пешеходы, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 18:14 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на пятницу, 27 декабря, сообщает Zakon.kz.

По данным "Казгидромет", на большей части территории РК с прохождением атмосферных фронтов прогнозируется снег и низовая метель.

"Под влиянием отрога антициклона будут находиться западные, южные регионы страны, в связи с чем ожидается погода без осадков", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по республике ожидаются туман и усиление ветра.

О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Вайнеру Мейирхану Шерниязову отказали в досрочном освобождении
События
19:10, Сегодня
Вайнеру Мейирхану Шерниязову отказали в досрочном освобождении
Перспективы дальнейшего развития интеграционных процессов рассмотрели главы ВЕЭС
События
19:03, Сегодня
Перспективы дальнейшего развития интеграционных процессов рассмотрели главы ВЕЭС
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в предновогодние выходные
События
18:47, Сегодня
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в предновогодние выходные
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: