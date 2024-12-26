Снег и метель: какая погода ждет казахстанцев 27 декабря
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на пятницу, 27 декабря, сообщает Zakon.kz.
По данным "Казгидромет", на большей части территории РК с прохождением атмосферных фронтов прогнозируется снег и низовая метель.
"Под влиянием отрога антициклона будут находиться западные, южные регионы страны, в связи с чем ожидается погода без осадков", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что по республике ожидаются туман и усиление ветра.
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни можно узнать здесь.
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