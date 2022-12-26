В Казахстане выявлены десятки случаев незаконной продажи пиротехнических изделий

Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Амиржан Байгошев на брифинге заявил, что полицейские изъяли у стихийных торговцев более 1850 штук несертифицированной пиротехнической продукции, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, накануне новогодних праздников в стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника". Оно направлено на выявление и пресечение фактов стихийной торговли несертифицированными пиротехническими изделиями на рынках.

"На 26 декабря созданными мобильными группами по республике проведено порядка 400 рейдовых мероприятий по проверке рынков, магазинов и других мест торговли, а также на предмет законности перевозки пиротехнических изделий. В результате выявлено 75 фактов незаконной реализации пиротехнических изделий по ст. 196 КоАП РК "Незаконная торговля товарами или иными предметами" (санкция статьи предусматривает штраф в размере 25 МРП, или 76 575 тенге. – Прим. ред.). У нарушителей изъято более 1850 штук несертифицированной пиротехнической продукции". Старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК Амиржан Байгошев

Также полицейские мониторят соцсети на предмет незаконной реализации товаров и предметов, на которых распространяется разрешительный порядок. К ним относятся и пиротехнические изделия.

По данным спикера, в Астане в навигационном приложении обнаружено объявление о продаже пиротехнических изделий с доставкой, хотя свободная торговля ими запрещена (ограничена) законодательством РК. В ходе проверки у реализатора было изъято 183 штуки несертифицированных пиротехнических изделий, составлен административный протокол по ст. 196, наложен штраф.

Также на прилегающей территории одного из столичных торговых домов установлена незаконная продажа пиротехнических изделий. Продукция в количестве 97 штук изъята, составлен адмпротокол по ст. 196 и наложен штраф.

Ранее спасатели провели новогодний эксперимент: используя бенгальские огни и петарды, специалисты показали, как опасно нарушать меры безопасности.