Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

При зимнем шторме в Северной Америке погибли 50 человек

шторм в США Фото: pixabay
По меньшей мере 50 человек погибли из-за сильного шторма, который продолжает бушевать в США и Канаде, сообщает Zakon.kz.

В США шторм забрал жизни 46 человек, еще четверо погибли после того, как автобус перевернулся на обледенелой дороге в канадской провинции Британская Колумбия, пишет Sky News.

Среди погибших в США 18 человек – жители города Буффало, штат Нью-Йорк. Жертвами шторма в регионе стали люди, застрявшие в машинах.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что к 25 декабря в аэропорту Буффало выпало почти 1,2 м снега. 

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул заявила в выходные, что многие машины скорой помощи и пожарные машины штата сами застряли в снегу.

Полицейское управление Буффало разместило в интернете обращение к владельцам снегоходов с просьбой помочь в поисково-спасательных работах.

Без электричества в США остались до 1,8 млн домов, тысячи рейсов отменили или задержали. В Канаде обесточены по меньшей мере 140 тыс. домов, большинство из них в провинциях Онтарио и Квебек.

Читайте также

Среди моногородов Казахстана Курчатов первым перешел на оптические сети

В Кыргызстане рекомендовали приостановить прием детей в детсады из-за эпидситуации

В Казахстане введение дактилоскопии отложили до 2024 года

Данияр Кунафин
Канада США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Первый канал заменил телеведущих Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева в новогодней программе "Двадцать лет спустя"
Кем заменили Урганта и Нагиева в новогодней программе
Фигуристка Евгения Медведева выступила на Медео
Российская фигуристка Евгения Медведева побывала на "Медео"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления