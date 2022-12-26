При зимнем шторме в Северной Америке погибли 50 человек

По меньшей мере 50 человек погибли из-за сильного шторма, который продолжает бушевать в США и Канаде, сообщает Zakon.kz.

В США шторм забрал жизни 46 человек, еще четверо погибли после того, как автобус перевернулся на обледенелой дороге в канадской провинции Британская Колумбия, пишет Sky News.



Среди погибших в США 18 человек – жители города Буффало, штат Нью-Йорк. Жертвами шторма в регионе стали люди, застрявшие в машинах.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что к 25 декабря в аэропорту Буффало выпало почти 1,2 м снега.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул заявила в выходные, что многие машины скорой помощи и пожарные машины штата сами застряли в снегу.

Полицейское управление Буффало разместило в интернете обращение к владельцам снегоходов с просьбой помочь в поисково-спасательных работах.

Без электричества в США остались до 1,8 млн домов, тысячи рейсов отменили или задержали. В Канаде обесточены по меньшей мере 140 тыс. домов, большинство из них в провинциях Онтарио и Квебек.