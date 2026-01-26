Зимний шторм обернулся трагедией в США
Как пишет New York Post, некоторые скончались, расчищая сугробы, другие катались, зацепившись за автомобиль.
"Как минимум 26 человек погибли, включая двух подростков, катавшихся на санях", – говорится в сообщении.
Издание озвучило несколько трагических случаев. К примеру, 16-летняя девушка каталась на санях с подругой, зацепившись за автомобиль. В какой-то момент их занесло и они врезались в дерево. Это тало первой трагедией в серии несчастных случаев из-за непогоды в регионе.
Кроме того, в Нью-Йорке 60-летний мужчина чистил снег у церкви и скончался. А в штате Пенсильвания три человека в возрасте от 60 до 84 лет умерли, когда чистили снег.
Иностранные СМИ пишут, что шторм оставил без электричества более миллиона человек, отменил более 16 тыс. рейсов, еще тысячи были задержаны, и поверг значительную часть страны в сильные морозы, которые, как ожидается, продлятся до начала недели.
