Мир

Зимний шторм обернулся трагедией в США

несколько человек погибли во время зимнего шторма в США, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 01:24 Фото: pixabay
Зимний шторм обрушился на США, в результате которого погибли 26 американцев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, некоторые скончались, расчищая сугробы, другие катались, зацепившись за автомобиль.

"Как минимум 26 человек погибли, включая двух подростков, катавшихся на санях", – говорится в сообщении.

Издание озвучило несколько трагических случаев. К примеру, 16-летняя девушка каталась на санях с подругой, зацепившись за автомобиль. В какой-то момент их занесло и они врезались в дерево. Это тало первой трагедией в серии несчастных случаев из-за непогоды в регионе.

Кроме того, в Нью-Йорке 60-летний мужчина чистил снег у церкви и скончался. А в штате Пенсильвания три человека в возрасте от 60 до 84 лет умерли, когда чистили снег.

Иностранные СМИ пишут, что шторм оставил без электричества более миллиона человек, отменил более 16 тыс. рейсов, еще тысячи были задержаны, и поверг значительную часть страны в сильные морозы, которые, как ожидается, продлятся до начала недели.

Ранее сообщалось, в каких областях РК на вторник объявили штормовое предупреждение.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
