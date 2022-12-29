Праздник живота без последствий: советы правильного приготовления и употребления угощений

Новогоднее застолье традиционно длится с вечера и почти до утра. Нутрициолог Елена Ушанская дала рекомендации читателям Zakon.kz, как приготовить традиционные блюда вкусно и без вреда для здоровья, заменяя ингредиенты в них на более полезные.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры нутрициологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Елена Ушанская порекомендовала сделать упор на блюда из овощей и натуральных продуктов.

"Пусть на вашем столе будет меньше майонезных салатов и больше овощных блюд. Замените колбасные изделия, которые содержат большое количество соли и пищевых добавок, на мясные натуральные закуски, а маринованные овощи – на свежие". Елена Ушанская

Специалист советует отдавать предпочтение здоровому способу кулинарного приготовления: запеканию, тушению и блюдам на гриле. В приоритете должны быть низкокалорийные заправки.

"Практикуйте готовить самостоятельно заправки для салатов. Можно использовать греческий йогурт вместо майонеза или приправить овощи в салате таким способом: оливковое масло+лимон+бальзамический соус, медово-горчичная заправка и другие". Елена Ушанская

По мнению нутрициолога, чтобы не допустить переедания в новогоднюю ночь, нужно соблюдать некоторые простые правила.

"Многие воздерживаются от приема пищи в течение дня с расчетом на поздний праздничный ужин. Но это является фактором бесконтрольного употребления большого объема пищи. Поэтому имеет смысл предварительно сделать небольшой перекус, чтобы не доводить себя до острого ощущения голода. За столом ешьте медленно, не торопясь. Это позволит избежать переедания. Стоить помнить – чувство насыщения приходит несколько позже". Елена Ушанская

Елена перечислила ключевые правила культуры питания:

Не стремитесь попробовать абсолютно все угощения, которые видите на столе. Соблюдайте меру. Меньше ешьте жирных блюд, отдавая предпочтение пище растительного происхождения. Клетчатка в составе овощей дает чувство сытости и наполненности желудка. Не налегайте на фрукты, так как их сочетание с другой пищей может вызвать брожение. Кроме того, людям, заботящимся о своей фигуре, нужно помнить – фрукты обладают дополнительным источником сахара.

Больше двигайтесь: чередуйте трапезу с танцами и активным участием в конкурсах и праздничном веселье. Это позволит планомерно расходовать съеденные калории. Оставьте десерты на следующий день.

Эксперт по питанию и педагог объяснила, почему часто наутро мы ощущаем чувство переедания и тяжести, если даже не употребляли алкоголь.

"Следите за тем, что вы едите и пьете. Маринады, копчености, соленья, некоторые соусы стимулируют аппетит и вызывают чувство жажды. Потребление большого количества жидкости и блюд с высоким содержанием соли – первая причина прибавки веса и отеков на следующий день, даже если вы не употребляли алкоголь". Елена Ушанская

Также Ушанская дала рекомендации, которые помогут проснуться 1 января без головной боли и в бодром состоянии.

"Интенсивное употребление алкогольных напитков на протяжении всей ночи приводит организм к обезвоживанию, а токсическое действие алкоголя – к нарастанию симптомов интоксикации. Для улучшения самочувствия на следующий день поможет большое количество минеральной воды. Можно пить воду с соком лимона или лайма, или смешивать с апельсиновым соком". Елена Ушанская

По мнению специалиста, как нельзя кстати будут зеленый чай и кисломолочные напитки: айран, кумыс или кефир.

Ранее врач общей практики Гульбахар Хамраева рассказала, как не переесть в новогоднюю ночь.