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Волшебный смузи: секретный рецепт для 1 января

Волшебный смузи: секретный рецепт для 1 января Фото: pixabay
Новогоднее застолье отличается обилием вкусных блюд и напитков. Чтобы встретить начало нового года без тяжелых последствий прошедшей ночи, специалисты рекомендуют приготовить волшебный смузи, сообщает Zakon.kz.

Чтобы начать год с правильного настроя и не пролежать полдня с плохим самочувствием, предлагаем вам сохранить рецепт этого волшебного смузи от похмелья. Позаботьтесь о себе заранее, пишет Bazaar.

Рецепт:

  • 150 мл миндального молока или кокосовой воды, поскольку они считаются естественными источниками минералов (калий, магний, кальций и натрий), которые помогают регулировать дисбаланс;
  • 125 мл натурального морковного сока (или органического лакто-ферментированного морковного сока). Этот овощ богат питательными веществами. При этом он не очень сладкий, низкокалорийный и известен своим мочегонным действием, которое способствует выведению токсинов;
  • 25 мл сока кресс-салата, в котором содержатся полифенолы, витамины, клетчатка и минералы. Зелень обладает антиоксидантными и тонизирующими свойствами, а еще способствует детоксу;
  • 15 мл имбирного сока. Богатый минералами и витаминами корень также известен как мощное противовоспалительное средство, помогающее бороться с тошнотой и улучшающее пищеварение;
  • 15 мл сока лайма. Благодаря флавоноидам лайм обладает антисептическими свойствами, которые помогают бороться с нестабильным уровнем холестерина;
  • половина авокадо обеспечит организм полезными жирами. Продукт не только укрепляет желудок и кишечник, но и замедляет всасывание алкоголя в кровь;
  • 5 листочков мяты. Растение обладает противовоспалительными и спазмолитическими свойствами, стимулируя работу печени и поджелудочной железы;
  • 1 чайная ложка меда, известного своим антисептическим и болеутоляющим действием.

Все ингредиенты необходимо поместить в блендер и смешать. Смузи от похмелья также будет отлично работать в сочетании со стаканом теплой воды, выпитой натощак, с продуктами, богатыми микроэлементами, и куриным бульоном.

Ранее эксперты рассказали, как долго можно хранить новогодние салаты, и как выяснилось, срок у них, увы, недолгий.

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