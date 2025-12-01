В Казахстане снизились тарифы на коммунальные услуги

В Бюро национальной статистики 1 декабря 2025 года рассказали о ситуации с инфляцией, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в ноябре 2025 года месячный уровень инфляции составил 0,8%.

Из продуктов питания капуста подешевела на 2,5%, морковь – на 2%, свекла – на 1,4%, сахар-песок – на 1,3%, апельсины – на 1%, рис – на 0,5%. Повышение цен наблюдается на перец сладкий – на 5,2%, цветную капусту – на 5,1%, лимон, шоколад – по 1,9%, рожки – 0,4%.

"Среди непродовольственных товаров в ноябре цены на энергосберегающие лампы снизились на 1,7%, новые автомобили импортного производства – на 1,2%, казан – на 0,8%. Смартфоны подорожали на 5,4%, стиральные машины – на 2,5%, комплекты постельного белья – на 0,5%", – перечислили в бюро.

В сфере жилищно-коммунальных услуг снизились тарифы на холодную воду на 7,1%, водоотведение – на 6,2%, отопление центральное – на 4,9%, электроэнергию – на 2,7%. Курсы по изучению иностранных языков подорожали на 2,6%, обед в столовой – на 1,6%, первичный прием к врачу – на 0,7%.

В годовом исчислении инфляция в ноябре 2025 года составила 12,4%.

В годовом выражении помидоры подешевели на 8,1%, рис – на 6,9%, перец сладкий – на 1,2%. Яйца подорожали на 3,9%, чеснок – на 3%.

Среди непродовольственных товаров цены снизились на напольную сушилку для белья на 27,6%, морозильник – на 14,6%, гладильную доску – на 12%. Уровень цен на средства для мытья посуды выросли на 7,7%, кафель настенный – на 6,2%, электросамокат – на 3,6%.