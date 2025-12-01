#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Финансы

В Казахстане снизились тарифы на коммунальные услуги

Коммунальные услуги, коммунальные платежи, комуслуги, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, повышение тарифов на комуслуги, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 16:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Бюро национальной статистики 1 декабря 2025 года рассказали о ситуации с инфляцией, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в ноябре 2025 года месячный уровень инфляции составил 0,8%.

Из продуктов питания капуста подешевела на 2,5%, морковь – на 2%, свекла – на 1,4%, сахар-песок – на 1,3%, апельсины – на 1%, рис – на 0,5%. Повышение цен наблюдается на перец сладкий – на 5,2%, цветную капусту – на 5,1%, лимон, шоколад – по 1,9%, рожки – 0,4%.

"Среди непродовольственных товаров в ноябре цены на энергосберегающие лампы снизились на 1,7%, новые автомобили импортного производства – на 1,2%, казан – на 0,8%. Смартфоны подорожали на 5,4%, стиральные машины – на 2,5%, комплекты постельного белья – на 0,5%", – перечислили в бюро.

В сфере жилищно-коммунальных услуг снизились тарифы на холодную воду на 7,1%, водоотведение – на 6,2%, отопление центральное – на 4,9%, электроэнергию – на 2,7%. Курсы по изучению иностранных языков подорожали на 2,6%, обед в столовой – на 1,6%, первичный прием к врачу – на 0,7%.

В годовом исчислении инфляция в ноябре 2025 года составила 12,4%.

В годовом выражении помидоры подешевели на 8,1%, рис – на 6,9%, перец сладкий – на 1,2%. Яйца подорожали на 3,9%, чеснок – на 3%.

Среди непродовольственных товаров цены снизились на напольную сушилку для белья на 27,6%, морозильник – на 14,6%, гладильную доску – на 12%. Уровень цен на средства для мытья посуды выросли на 7,7%, кафель настенный – на 6,2%, электросамокат – на 3,6%.

По сравнению с ноябрем 2024 года цены на услуги вывоза мусора повысились на 8,5%, печать фотографий – на 7,5%, медицинское страхование туристов – на 4,4%.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Продукты питания, услуги ЖКХ: как изменились цены в 2023 году в Казахстане
15:42, 03 января 2024
Продукты питания, услуги ЖКХ: как изменились цены в 2023 году в Казахстане
Как в Казахстане выросли цены на продукты и тарифы
12:49, 01 ноября 2024
Как в Казахстане выросли цены на продукты и тарифы
Как повысятся тарифы на коммунальные услуги в 2024 году
12:44, 27 декабря 2023
Как повысятся тарифы на коммунальные услуги в 2024 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: