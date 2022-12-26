Пятиклассник взорвал петарду в фойе школы в Астане

В столице ученик пятого класса в фойе школы взорвал петарду. Инцидент произошел днем 20 декабря, передает корреспондент Zakon.kz.

Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Амиржан Байгошев на брифинге в ведомстве напомнил, что применение пиротехнических изделий внутри зданий запрещено.

"Сотрудниками полиции в ходе беседы с несовершеннолетним в присутствии педагогов школы установлено, что петарду он приобрел в одном из бутиков торгового дома, расположенного вблизи школы. Он указал реализатора товара. В результате проверки в бутике у продавца обнаружены несертифицированные пиротехнические изделия в количестве 10 коробок, составлен адмпротокол по ст. 196 и наложен штраф", – сказал Амиржан Байгошев.

Спикер отметил, что с учениками школы проведена профилактическая беседа.

Он напомнил, что применение пиротехнических изделий внутри зданий, помещений запрещено, равно как и их использование детьми без присутствия взрослых.