Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Пятиклассник взорвал петарду в фойе школы в Астане

школа Фото: pexels
В столице ученик пятого класса в фойе школы взорвал петарду. Инцидент произошел днем 20 декабря, передает корреспондент Zakon.kz.

Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Амиржан Байгошев на брифинге в ведомстве напомнил, что применение пиротехнических изделий внутри зданий запрещено. 

"Сотрудниками полиции в ходе беседы с несовершеннолетним в присутствии педагогов школы установлено, что петарду он приобрел в одном из бутиков торгового дома, расположенного вблизи школы. Он указал реализатора товара. В результате проверки в бутике у продавца обнаружены несертифицированные пиротехнические изделия в количестве 10 коробок, составлен адмпротокол по ст. 196 и наложен штраф", – сказал Амиржан Байгошев. 

Спикер отметил, что с учениками школы проведена профилактическая беседа. 

Он напомнил, что применение пиротехнических изделий внутри зданий, помещений запрещено, равно как и их использование детьми без присутствия взрослых. 

Читайте также

В Павлодаре таксист брызнул пассажирке в лицо из перцового баллончика

Мадина Мамырханова
МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Первый канал заменил телеведущих Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева в новогодней программе "Двадцать лет спустя"
Кем заменили Урганта и Нагиева в новогодней программе
Фигуристка Евгения Медведева выступила на Медео
Российская фигуристка Евгения Медведева побывала на "Медео"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления