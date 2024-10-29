В Петропавловске умер щенок, в ухе которого девятилетний мальчик взорвал петарду

В Петропавловске умер щенок, пострадавший от действий местных детей, один из которых взорвал петарду в ухе животного, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 29 октября телеканал "КТК", инцидент произошел на окраине города, где группа детей играла с пиротехникой.

По информации волонтеров, щенок был найден в тяжелом состоянии, с серьезными повреждениями — из ушей, пасти и носа шла кровь. Собаку доставили в ветеринарную клинику Петропавловска, а затем отправили в Екатеринбург. МРТ показала множественные травмы: перелом черепа, разрыв органов и отек мозга. Несмотря на усилия ветеринаров, спасти животное не удалось.

В память о щенке по кличке Пегас, который стал жертвой жестокости, волонтеры планируют установить памятник, символизирующий любовь и преданность животных человеку.

В отношении матери девятилетнего мальчика, причастного к инциденту, собран материал по статье 127, части 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан — "Неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и обеспечению безопасности несовершеннолетнего".

Ранее сообщалось, что в Атырау осудили живодеров, которые заживо сожгли собаку.