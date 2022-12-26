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Казахстанцам напомнили правила безопасности при запуске фейерверков

Казахстанцам напомнили правила безопасности при запуске фейерверков Фото: pixabay
Накануне новогодних праздников старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Амиржан Байгошев напомнил о мерах безопасности при использовании пиротехнических изделий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Амиржан Байгошев напомнил, что пиротехника – это опасное средство, которое может привести не только к возникновению пожара, но, что еще страшнее – нанести серьезный вред здоровью человека. 

В этой связи он призвал казахстанцев соблюдать правила использования пиротехнических изделий.

При приобретении пиротехнических изделий:

  • покупать пиротехнические изделия исключительно в специализированных магазинах и в стационарных торговых павильонах, имеющих соответствующие лицензии на данный вид деятельности; 
  • при покупке петард, фейерверков, бенгальских огней необходимо требовать от продавцов сертификат соответствия на продукцию;
  • для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на государственном и русском языках, при ознакомлении с инструкцией обязательно обратить внимание на срок ее хранения. Если товар просрочен, то пользоваться им ни в коем случае нельзя.

При применении пиротехнических изделий необходимо:

  • выбрать место для фейерверка – это может быть большая открытая площадка или поляна, свободная от деревьев и построек; 
  • внимательно осмотреть выбранное место, по соседству, в радиусе 100 м, не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин и других строений; 
  • согласно инструкции к пиротехническому изделию прочно установить его для показа; 
  • зрители должны размещаться на расстоянии 35-50 м от пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны; 
  • соблюдать безопасную зону – в зависимости от класса радиус опасной зоны составляет от 0,5 до 30 м. 

При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается: 

  • эксплуатация пиротехнических изделий не по назначению;
  • применять пиротехнические изделия внутри зданий, помещений, на открытых территориях в момент скопления людей; 
  • использовать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 50 м от любых строений, они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или на чердак;
  • при сильном ветре запускать фейерверки, так как размер опасной зоны увеличивается в три-четыре раза; 
  • запускать пиротехнические изделия под деревьями, линиями электропередачи и вблизи легковоспламеняющихся предметов; 
  • наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания фитиля; 
  • использовать несертифицированные, поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годности; 
  • хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и источниками открытого огня; 
  • разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре; 
  • направлять пиротехнические изделия на людей и животных; 
  • применять детям без присутствия взрослых; 
  • использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоянии, курить рядом с ними.
"Выполнение этих простых правил позволит вам сохранить свою жизнь и здоровье, сберечь близких и сохранить праздничную атмосферу". Амиржан Байгошев
Ранее Байгошев заявил, что полицейские изъяли у стихийных торговцев более 1850 штук несертифицированной пиротехнической продукции.

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