Казахстанцам напомнили правила безопасности при запуске фейерверков
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Накануне новогодних праздников старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Амиржан Байгошев напомнил о мерах безопасности при использовании пиротехнических изделий, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Амиржан Байгошев напомнил, что пиротехника – это опасное средство, которое может привести не только к возникновению пожара, но, что еще страшнее – нанести серьезный вред здоровью человека.
В этой связи он призвал казахстанцев соблюдать правила использования пиротехнических изделий.
При приобретении пиротехнических изделий:
- покупать пиротехнические изделия исключительно в специализированных магазинах и в стационарных торговых павильонах, имеющих соответствующие лицензии на данный вид деятельности;
- при покупке петард, фейерверков, бенгальских огней необходимо требовать от продавцов сертификат соответствия на продукцию;
- для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на государственном и русском языках, при ознакомлении с инструкцией обязательно обратить внимание на срок ее хранения. Если товар просрочен, то пользоваться им ни в коем случае нельзя.
При применении пиротехнических изделий необходимо:
- выбрать место для фейерверка – это может быть большая открытая площадка или поляна, свободная от деревьев и построек;
- внимательно осмотреть выбранное место, по соседству, в радиусе 100 м, не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин и других строений;
- согласно инструкции к пиротехническому изделию прочно установить его для показа;
- зрители должны размещаться на расстоянии 35-50 м от пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны;
- соблюдать безопасную зону – в зависимости от класса радиус опасной зоны составляет от 0,5 до 30 м.
При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается:
- эксплуатация пиротехнических изделий не по назначению;
- применять пиротехнические изделия внутри зданий, помещений, на открытых территориях в момент скопления людей;
- использовать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 50 м от любых строений, они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или на чердак;
- при сильном ветре запускать фейерверки, так как размер опасной зоны увеличивается в три-четыре раза;
- запускать пиротехнические изделия под деревьями, линиями электропередачи и вблизи легковоспламеняющихся предметов;
- наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания фитиля;
- использовать несертифицированные, поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годности;
- хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и источниками открытого огня;
- разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре;
- направлять пиротехнические изделия на людей и животных;
- применять детям без присутствия взрослых;
- использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоянии, курить рядом с ними.
"Выполнение этих простых правил позволит вам сохранить свою жизнь и здоровье, сберечь близких и сохранить праздничную атмосферу". Амиржан Байгошев
Ранее Байгошев заявил, что полицейские изъяли у стихийных торговцев более 1850 штук несертифицированной пиротехнической продукции.
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