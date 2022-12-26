Казахстанцам напомнили правила безопасности при запуске фейерверков

Накануне новогодних праздников старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Амиржан Байгошев напомнил о мерах безопасности при использовании пиротехнических изделий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Амиржан Байгошев напомнил, что пиротехника – это опасное средство, которое может привести не только к возникновению пожара, но, что еще страшнее – нанести серьезный вред здоровью человека.



В этой связи он призвал казахстанцев соблюдать правила использования пиротехнических изделий.

При приобретении пиротехнических изделий:

покупать пиротехнические изделия исключительно в специализированных магазинах и в стационарных торговых павильонах, имеющих соответствующие лицензии на данный вид деятельности;

при покупке петард, фейерверков, бенгальских огней необходимо требовать от продавцов сертификат соответствия на продукцию;

для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на государственном и русском языках, при ознакомлении с инструкцией обязательно обратить внимание на срок ее хранения. Если товар просрочен, то пользоваться им ни в коем случае нельзя.



При применении пиротехнических изделий необходимо:

выбрать место для фейерверка – это может быть большая открытая площадка или поляна, свободная от деревьев и построек;

внимательно осмотреть выбранное место, по соседству, в радиусе 100 м, не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин и других строений;

согласно инструкции к пиротехническому изделию прочно установить его для показа;

зрители должны размещаться на расстоянии 35-50 м от пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны;

соблюдать безопасную зону – в зависимости от класса радиус опасной зоны составляет от 0,5 до 30 м.



При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается:

эксплуатация пиротехнических изделий не по назначению;

применять пиротехнические изделия внутри зданий, помещений, на открытых территориях в момент скопления людей;

использовать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 50 м от любых строений, они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или на чердак;

при сильном ветре запускать фейерверки, так как размер опасной зоны увеличивается в три-четыре раза;

запускать пиротехнические изделия под деревьями, линиями электропередачи и вблизи легковоспламеняющихся предметов;

наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания фитиля;

использовать несертифицированные, поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годности;

хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и источниками открытого огня;

разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре;

направлять пиротехнические изделия на людей и животных;

применять детям без присутствия взрослых;

использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоянии, курить рядом с ними.



"Выполнение этих простых правил позволит вам сохранить свою жизнь и здоровье, сберечь близких и сохранить праздничную атмосферу". Амиржан Байгошев