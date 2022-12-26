Сенатор попросил выделить 3,5 млрд тенге фермерам Жетысуской области

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Галиаскар Сарыбаев попросил правительство выделить 3,5 млрд тенге фермерам Жетысуской области на перерегистрацию земельных участков, иначе они рискуют потерять субсидии, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам сенатора, в этом году установлены границы Алматинской и Жетысуской областей.

"По предварительным расчетам, на перерегистрацию земельных участков и переоформление соответствующих документов потребуется около 3,5 млрд тенге. Такие расходы бьют по карманам бизнесменов и руководителей фермерских хозяйств. В Жетысуской области сейчас расположено более 238 тыс. объектов, подлежащих переоформлению". Галиаскар Сарыбаев

Он уточнил, что, если переоформление земельных участков не произойдет, сельчане могут лишиться возможности получать субсидии от государства, направленные на развитие регионов.

"При изменении административно-территориального устройства населенных пунктов по решению государственных органов или при включении земельных участков в черту населенных пунктов, в случае изменения границ, замена идентификационных документов земельных участков осуществляется за счет бюджетных средств". Галиаскар Сарыбаев

В связи с этим сенатор обратился к премьер-министру страны, чтобы правительство рассмотрело возможность поэтапного финансирования этих работ из республиканского бюджета в рамках трансфертов на 2023-2025 годы, в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 46 Бюджетного кодекса РК.