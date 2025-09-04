#АЭС в Казахстане
Общество

Остаться без воды могут жители сел в области Жетысу

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 15:07 Фото: pexels
Депутат Сената Галиаскар Сарыбаев 3 сентября 2025 года на заседании палаты заявил о рисках в сфере водоснабжения в области Жетысу, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять вопросам водоснабжения, поскольку дефицит чистой воды и высокий износ водопроводных сетей на протяжении многих лет негативно сказываются на уровне жизни населения, вызывают рост заболеваемости.

"Обеспечение населения региона качественной питьевой водой является базовой потребностью и на протяжении многих лет не находит своего решения. Преобладание в регионе аридных почв в сочетании со сложным географическим рельефом оказывает негативное воздействие на водопроводные сети, повышая аварийность и снижая уровень жизни населения. Реализация проектов требует колоссальных сил и средств, поэтому осуществляется поэтапно", – сказал Сарыбаев.

По его словам, на ближайшие годы акиматом области запланировано проведение реконструкции и строительства систем водоснабжения в 21 населенном пункте. В текущем году в 7 селах Кербулакского, Алакольского, Ескельдинского, Панфиловского районов и в городах Текели и Талдыкорган начаты работы по реконструкции и строительству систем водоснабжения.

"Для этих целей из средств республиканского и местного бюджета было выделено более 3 млрд тенге с расчетом на дополнительное поступление финансовых средств при уточнении республиканского бюджета. Проекты реализованы лишь частично и без дополнительного финансирования рискуют быть замороженными", – отметил сенатор.

Сарыбаев призвал обеспечить реализацию всех инфраструктурных инициатив для укрепления социальной стабильности и устойчивого развития Жетысу и всей страны.

В августе министр промышленности и строительства утвердил Правила субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Азамат Сыздыкбаев
