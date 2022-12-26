В Казахстане изменился порядок поощрения административных госслужащих

Правительство Казахстана приняло постановление от 20 декабря 2022 года "О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих", сообщает Zakon.kz.

Так, административным государственным служащим теперь выплачиваются бонусы вместо премий.

Выплата бонусов административным государственным служащим осуществляется по результатам оценки их деятельности по итогам года, а в случаях увольнения, расторжения трудовых отношений, ротации - по результатам оценки их деятельности пропорционально отработанному времени.

В случае изменения должностного оклада в течение отчетного периода бонус рассчитывается исходя из размера установленного оклада, действующего на конец отчетного периода.

Постановление вводится в действие со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года для административных госслужащих местных исполнительных органов, ревизионных комиссий и аппаратов маслихатов; с 1 января 2022 года для административных госслужащих госорганов.