В Казахстане изменился порядок поощрения административных госслужащих
Так, административным государственным служащим теперь выплачиваются бонусы вместо премий.
Выплата бонусов административным государственным служащим осуществляется по результатам оценки их деятельности по итогам года, а в случаях увольнения, расторжения трудовых отношений, ротации - по результатам оценки их деятельности пропорционально отработанному времени.
В случае изменения должностного оклада в течение отчетного периода бонус рассчитывается исходя из размера установленного оклада, действующего на конец отчетного периода.
Постановление вводится в действие со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года для административных госслужащих местных исполнительных органов, ревизионных комиссий и аппаратов маслихатов; с 1 января 2022 года для административных госслужащих госорганов.