Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане изменился порядок поощрения административных госслужащих

Изменился порядок поощрения административных госслужащих Фото: Zakon.kz
Правительство Казахстана приняло постановление от 20 декабря 2022 года "О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих", сообщает Zakon.kz.

Так, административным государственным служащим теперь выплачиваются бонусы вместо премий.  

Выплата бонусов административным государственным служащим осуществляется по результатам оценки их деятельности по итогам года, а в случаях увольнения, расторжения трудовых отношений, ротации - по результатам оценки их деятельности пропорционально отработанному времени.  

В случае изменения должностного оклада в течение отчетного периода бонус рассчитывается исходя из размера установленного оклада, действующего на конец отчетного периода.  

Постановление вводится в действие со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года для административных госслужащих местных исполнительных органов, ревизионных комиссий и аппаратов маслихатов; с 1 января 2022 года для административных госслужащих госорганов. 

Читайте также

Курсы валют на 26 декабря в обменниках Казахстана

Финансовая грамотность казахстанцев повышается

Курсы валют на выходные дни: 24-25 декабря

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Первый канал заменил телеведущих Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева в новогодней программе "Двадцать лет спустя"
Кем заменили Урганта и Нагиева в новогодней программе
Фигуристка Евгения Медведева выступила на Медео
Российская фигуристка Евгения Медведева побывала на "Медео"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления