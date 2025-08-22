#АЭС в Казахстане
Право

Правила прикомандирования госслужащих к загранучреждениям изменили в Казахстане

Ботинки, сумка, часы, блокнот, командировка, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 10:42 Фото: pxhere
Правительство РК постановлением от 18 августа 2025 года внесло изменения в постановление "О некоторых вопросах прикомандирования государственных служащих, персонала дипломатической службы и работников Национального банка Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки внесены в Правила прикомандирования государственных служащих из иных государственных органов и работников Национального банка РК к загранучреждениям РК.

Уточняется, что прикомандирование к загранучреждениям РК осуществляется по решению:

  • Президента РК – в отношении государственных служащих и руководителей структурных подразделений Национального банка, претендующих на занятие должностей категории С-2 и выше;
  • руководителя Администрации президента РК – в отношении лиц, не указанных в подпункте 1) настоящего пункта Правил.

К загранучреждениям РК могут быть прикомандированы государственные служащие направляющего государственного органа, работники Национального банка:

  • имеющие:

- в отношении государственных служащих – стаж государственной службы в направляющем государственном органе не менее трех лет, за исключением политических государственных служащих, для которых устанавливается шестимесячный обязательный стаж на политической должности в направляющем государственном органе;

- в отношении работников Национального банка – стаж работы в Национальном банке не менее трех лет;

  • соответствующие квалификационным требованиям, предусмотренным законодательством РК для должности в загранучреждении РК, подлежащей занятию в порядке прикомандирования;
  • не имеющие неснятые дисциплинарные взыскания;
  • не являющиеся временно исполняющими обязанности или замещающими временно отсутствующего сотрудника;
  • имеющие в направляющем государственном органе результаты оценки деятельности со значением "выполняет функциональные обязанности эффективно" за последние восемь кварталов подряд, за исключением кандидатов на прикомандирование, указанных в частях второй и третьей настоящего подпункта.

Кандидат на прикомандирование, занимающий должность военнослужащего, сотрудника правоохранительного или специального государственного органа, может быть прикомандирован при условии положительного решения аттестационной комиссии по итогам последней аттестации.

Работник Национального банка может быть прикомандирован при условии фактической результативности по функциональным ключевым показателям эффективности деятельности не менее 80% по итогам последних двух лет.

  • выразившие письменное согласие на прикомандирование к загранучреждению РК.

В случае согласования предложения о прикомандировании государственного служащего, работника Национального банка к загранучреждению РК направляющий государственный орган в течение трех рабочих дней направляет должностным лицам обоснованное письмо с приложением документов, а также копии письма уполномоченного органа.

Также внесены поправки в Правила прикомандирования государственных служащих к государственным органам, международным и иным организациям.

К государственным органам, международным и иным организациям может быть прикомандирован государственный служащий направляющего государственного органа:

  • имеющий стаж государственной службы в направляющем государственном органе не менее трех лет;
  • не имеющий неснятые дисциплинарные взыскания;
  • не являющийся временно исполняющим обязанности или замещающим временно отсутствующего сотрудника;
  • имеющий результаты оценки деятельности со значением "выполняет функциональные обязанности эффективно" за последние восемь кварталов подряд;
  • соответствующий квалификационным требованиям, предусмотренным законодательством РК, международными договорами РК, уставными и иными документами международных и иных организаций, для должности, подлежащей занятию в порядке прикомандирования;
  • выразивший письменное согласие на прикомандирование.

Постановление введено в действие с 18 августа 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
