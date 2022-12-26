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В Астане возле вокзала устроили свалку медотходов

В Астане возле вокзала устроили свалку медотходов Фото: скриншот видео
26 декабря в районе вокзала Нурлы жол возле крупного гипермаркета выявлена несанкционированная свалка медицинских отходов. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства экологии.

Как говорится в распространяемом сообщении, специалисты в ходе осмотра установили примерный объем свалки. 

Также сказано, что следственно-оперативной группой департамента полиции материал зарегистрирован в ЕРДР.

Ранее сообщалось, что в Индии находится одна из самых больших свалок в мире.

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Анастасия Московчук
Астана
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