В Астане возле вокзала устроили свалку медотходов

26 декабря в районе вокзала Нурлы жол возле крупного гипермаркета выявлена несанкционированная свалка медицинских отходов. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства экологии.

Как говорится в распространяемом сообщении, специалисты в ходе осмотра установили примерный объем свалки.

Также сказано, что следственно-оперативной группой департамента полиции материал зарегистрирован в ЕРДР.

Ранее сообщалось, что в Индии находится одна из самых больших свалок в мире.