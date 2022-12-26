В Астане возле вокзала устроили свалку медотходов
Фото: скриншот видео
26 декабря в районе вокзала Нурлы жол возле крупного гипермаркета выявлена несанкционированная свалка медицинских отходов. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства экологии.
Как говорится в распространяемом сообщении, специалисты в ходе осмотра установили примерный объем свалки.
Также сказано, что следственно-оперативной группой департамента полиции материал зарегистрирован в ЕРДР.
Ранее сообщалось, что в Индии находится одна из самых больших свалок в мире.
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