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Подробности об одной из самых больших свалок мира

Подробности про одну из самых больших свалок мира Фото: Twitter/FakeerFake
Как выглядит свалка 62 метра высотой, расположенная в Индии, которая растет с каждым днем, сообщает Zakon.kz.
На свалке Бхалсва на северо-западе Дели постоянный поток джипов зигзагообразно поднимается вверх по мусорной куче, чтобы свалить еще больше мусора на кучу высотой уже более 62 метров, передает CNN.

Периодически вспыхивают пожары, вызванные жарой и газом метаном. В этом году Делийский департамент пожарной службы уже отреагировал на 14 пожаров, и некоторые из них, расположенные глубоко под кучей, могут тлеть неделями или месяцами, в то время как мужчины, женщины и дети работают неподалеку, просеивая мусор в поисках предметов на продажу.
Некоторые из 200 000 жителей Бхалсвы говорят, что район непригоден для жизни, но они не могут позволить себе переехать, и у них нет другого выбора, кроме как дышать токсичным воздухом и купаться в загрязненной воде.
Бхалсва — не самая большая свалка в Дели. Она примерно на три метра ниже самой большой, Газипур, и обе они вносят свой вклад в общее производство газа метана в стране.

Метан — второй по распространенности парниковый газ после углекислого газа, но он вносит более весомый вклад в климатический кризис, поскольку задерживает больше тепла. Индия производит больше метана из свалок, чем любая другая страна.

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