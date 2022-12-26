Астролог рассказала, как исполнить желание в новом году

Астролог и нумеролог Анастасия Турунцева объяснила, что в новом году сбудутся те желания, которые будут загаданы после восхода солнца 1 января, сообщает Zakon.kz.

По мнению cпециалиста, дата и время выбраны неспроста. Загадывать желание нужно таким способом: запишите на листе бумаге свое желание или мечту. Эксперт посоветовала выбрать краткосрочные мечты и цели, которые могут осуществиться за грядущий год.

"Зарядите свою мечту эмоциями: ощутите, что будете испытывать, когда она исполнится. Всем телом прочувствуйте удовлетворение и радость", — рассказала астролог.

После того, как желание записано и прочувствовано, наметьте простые шаги на пути к мечте и действуйте.

Для наибольшей вероятности успеха важно подготовиться к загадыванию желаний заранее. Идеальное время для этого – утро 29 декабря, пишет "Москва 24".

Эксперты уверены, что 12 первых дней нового года олицетворяют ближайшие 12 месяцев. Каждый день соответствует определенной сфере жизни. Очень важно провести эти дни правильно, тогда это принесет успех и счастье.

